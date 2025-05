Campanha de Natal do Critt Doa?es para o Centro de Prote??o ao Menor (Ceprom) e para a Funda??o Esp?rita Allan Kardec (FEAK)

23/11/2006

At? o dia 15 de dezembro, o Centro Regional de Inova??o e Transfer?ncia de Tecnologia (Critt) realiza sua Campanha de Natal. O objetivo ? arrecadar alimentos n?o perec?veis, roupas e brinquedos que ser?o doados ao Centro de Prote??o ao Menor (Ceprom) e ? Funda??o Esp?rita Allan Kardec (FEAK) de Juiz de Fora.

Quem quiser contribuir, pode escolher o local onde quer deixar a sua doa??o: na portaria do Critt, no campus da UFJF; nas sedes das empresas juniores Acesso - Comunica??o Jr., CAMPE Consultoria Jr., Mais Consultoria, Rumos, Base Tr?s - Consultoria em Inform?tica, Apsi ? Empresa Jr. de Psicologia e Porte Engenharia e Arquitetura Jr.

As secretarias de algumas faculdades tamb?m v?o recolher os alimentos e brinquedos. Os cursos de Direitos, Letras, Servi?o Social, Educa??o, Medicina est?o engajados na campanha. A Farm?cia Universit?ria, Secretaria do Hospital Universit?rio e Central da Atendimento da UFJF tamb?m s?o locais da entrega para a doa??o.