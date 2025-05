Campanha Natal Permanente Legi?o da Boa Vontade espera arrecadar

400 toneladas de alimentos

13/11/2006

Em todo o Brasil, a Legi?o da Boa Vontade lan?ou a campanha "Natal Permanente" com o objetivo de recolher cerca de 400 toneladas de alimento em todo o pa?s.

Segundo o diretor administrativo da LBV, em Juiz de Fora, Roberto Rivelino, existe uma inten??o em auxiliar as fam?lias j? cadastradas na institui??o. "Atendendo ?s pessoas que est?o participando dos nossos programas ao longo do ano, podemos realmente promover socialmente a fam?lia, sem o car?ter assistencialista" , diz.

Os alimentos podem ser entregues no Centro Comunit?rio da LBV, que fica ? rua Francisco Fontainha, 83, no bairro Santo Ant?nio, ou na sede da institui??o, situada ? rua Mariano Proc?pio, 1510. Existem tamb?m postos de arrecada??o espalhados pela cidade, identificados com o cartaz da campanha.

As doa?es podem ser feitas at? o dia 15 de dezembro. Os alimentos que fazem parte da cesta b?sica da campanha s?o: arroz, feij?o, a?car, ?leo, sal, leite em p?, macarr?o, farinha de trigo, extrato de tomate, doce e panetone. O telefone da LBV ? 3235-1818.