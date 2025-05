Guilherme Oliveira

Colabora??o

08/09/2006

N?o era o que a torcida esperava. O Tupi foi ao tri?ngulo mineiro e perdeu de virada para o Uberl?ndia. A equipe caiu para a quarta posi??o e est? atr?s do Uberaba, Caldense e Unitri. O galo saiu na frente, mas com 2 gols do Uberl?ndia na etapa final o Tupi voltou sem os pontos desejados. O pr?ximo confronto ? contra o Am?rica, no dia 10 de setembro (domingo), ?s 11 horas, no Est?dio Radialista M?rio Hel?nio.

O Tupi come?ou o jogo dominando os donos da casa e o gol n?o demorou a sair. Aos seis minutos, o zagueiro Domingos entrou na ?rea e estufou as redes do Parque do Sabi?. O gol tranq?ilizou a equipe juizforana que foi melhor durante o primeiro tempo. As oportunidades surgiram, mas o galo n?o conseguiu ampliar e garantir a vit?ria na etapa inicial. Aos 41 minutos, o Tupi perdeu a maior chance de voltar para o vesti?rio com o resultado na m?o. Renan chutou forte e o goleiro Paulo S?rgio espalmou, na sobra Cin?zio mandou para fora.

O Uberl?ndia voltou para a segunda etapa disposto a mudar o placar. A equipe que j? havia perdido na estr?ia para o Unitri, n?o queria novamente decepcionar jogando em casa. E assim como no primeiro tempo, um gol logo de in?cio. Aos tr?s minutos, em um cruzamnento de falta, o zagueiro Luiz Eduardo desviou de cabe?a, vencendo o goleiro El?dio.

Ap?s o empate os donos da casa voltaram a pressionar e aos 18 minutos viraram a partida com Paulo Goiano. A partir de ent?o, o treinador Jos? Maria Pena come?ou a fazer as altera?es na equipe. Primeiro tirou Jean e colocou Leandro Guerreiro, depois Diogo entrou no lugar de Renan. As substitui?es n?o surtiram efeito e a equipe conheceu a primeira derrota na Ta?a Minas Gerais. O galo ainda quase sofreu o terceiro gol. O arqueiro carij? interceptou a bola com a m?o fora da ?rea e recebeu cart?o amarelo impedindo assim um placar mais dilatado.

P?blico e renda: 1024 torcedores para uma renda de R$ 7.863

