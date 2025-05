Festa natalina no HPS Semana ? marcada com cultura e confraterniza??o no HPS Dr. Mozart Geraldo Teixeira

12/12/2006

Os pacientes do hospital de Pronto-Socorro (HPS) Dr. Mozart Geraldo Teixeira v?o contar com uma programa??o especial de natal. A a??o tem in?cio nesta ter?a-feira, dia 12 de dezembro, ?s 18h, com apresenta??o do Coral da Cesama. As comemora?es v?o at? sexta-feira, dia 15 de dezembro, sendo proposta pela Secretaria de Sa?de, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental (SSSDA).

Na quarta-feira, dia 13 de dezembro, acontece a confraterniza??o dos funcion?rios e o Coral Casa da Cultura se apresenta para os pacientes. Na quinta feira, ? a vez dos funcion?rios de plant?o se reunirem e no mesmo dia ocorre celebra??o de A??o de Gra?as, ?s 16h. As festividades se encerram com um Teatro de Natal.

