Fiscaliza??o nas vitrines Procon orienta que o pre?o e as formas de pagamento devem constar na mercadoria exposta nas vitrines

13/12/2006

Com a inten??o de fazer valer as determina?es do C?digo de Defesa do Consumidor, a Ag?ncia Procon est? fiscalizando cerca de 650 lojas em Juiz de Fora. A vistoria passa, principalmente, pelas vitrines dos estabelecimentos comerciais que s?o obrigadas veicular o pre?o da mercadoria, al?m das formas de pagamento, como ? vista e a prazo e o n?mero e periodicidade de parcelas e a taxa de juros cobrada.

At? o momento, 13 estabelecimentos foram autuados e 67 lojas foram notificadas e orientadas a regularizar a situa??o da falta de informa??o. A expectativa ? de que os fiscais do Procon batam a marca de 2005, quando 720 lojas foram fiscalizadas.