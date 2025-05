E o seu peso no pr?ximo ano? O nutricionista Arnaldo Pinheiro d? dicas para voc? manter a forma

Arnaldo Pinheiro

Nutricionista

Dezembro/2006

Mais um ano termina e v?rias metas para o pr?ximo, certamente, voc? j? tra?ou. E o seu peso? Voc? j? pensou se pretende mant?-lo assim ou ir? reduzir alguns quilinhos? Ser? que o melhor ? acrescentar um pouco de m?sculos?

Comece avaliando sua rela??o peso x altura. O m?todo do ?ndice de massa corporal (IMC) ? simples e tamb?m a circunfer?ncia da cintura. O IMC consiste em dividir o seu peso pelo quadrado de sua altura em metros. O ?ndice varia de 18 a 24,9 para um peso saud?vel, 25 a 29,9 para sobrepeso, 30 a 34,9 para obesidade e maior que 35 para obesidade m?rbida.

J? a circunfer?ncia da cintura n?o requer contas sendo 80 cm para mulheres e 94 cm para homens. A medida ? feita na linha abaixo da cicatriz umbilical. Valores acima do citado s?o indicadores de risco de doen?as cardio-circulat?rios. Vale lembrar que o m?todo do IMC n?o leva em considera??o a composi??o corporal e se aplicado a um indiv?duo muito musculoso o consideraria obeso, mas para indiv?duos "normais" traduz bem o risco de obesidade.

Os valores m?dios para o sexo masculino ? IMC=22 e mulheres 20,5, mas at? 24,9 ? saud?vel. Muitas vezes, nos deparamos com IMC normal e um percentual de gordura alto, isto ?, "pneuzinhos" inc?modos. Neste caso, e em qualquer outro, tanto para perder peso e reduzir a gordura corporal, como para aumentar a massa muscular ? fundamental, al?m da dieta, atividade f?sica e, preferencialmente, orientada por profissional de educa??o f?sica.

Na alimenta??o ? preciso estar atento ? qualidade do que se come. Cortar o a?car ? preciso, mas devemos estar atentos aos alimentos com gordura como: sorvetes, sandu?ches, assados com massas folhadas (pastel assado, empadas, etc), ling?i?as, salames, biscoitos recheados, biscoitos amanteigados, carnes gordas, feijoada, batata frita, frituras em geral, salgadinhos (exceto esfirras com recheios de frango, ricota e ou vegetais), tortas, mousses, chocolates, a?a?, requeij?o, maionese, creme de leite, strogonoff, salsicha, su?nos (exceto lombo, filezinho ap?s retirada gordura externa), bolo, broa, farofas, pizzas.

Outro erro comum ? comermos muito carboidrato o que favorece a produ??o de gordura nos adip?citos: arroz com macarr?o, angu, batata, mandioca, lazanha, etc. Neste caso, substitua arroz pela mesma quantidade ou divida metade de arroz e outra metade com o outro carboidrato. No caso da massa, coma salada antes.

Para ter um organismo funcionando e de forma saud?vel ? preciso comer 3 ou 4 frutas por dia, incluir pelo menos uma refei??o com cereal integral (p?o integral, aveia, arroz integral, incluir 2 castanhas do Par? por dia, n?o deixar de comer folhoso no m?nimo uma vez por dia praticar no m?nimo 30 minutos de atividade f?sica/dia, fazer refei?es multicoloridas, beber 6 copos de l?quido/dia (sucos, ?gua, gelatina, ?gua de coco, refrescos - evite sucos em p? e refrigerantes), comer carne branca no m?nimo 4 x/semana.

E para quem quer ganhar massa muscular (MM)? Em primeiro lugar ? preciso lembrar que o ganho de MM acontece a m?dio prazo e o uso de aceleradores normalmente traz preju?zos e riscos ? sa?de, podendo at? levar de forma indireta e discreta ? morte. ? preciso evitar gorduras e n?o deixar de comer carboidrato antes do exerc?cio e de prefer?ncia os de baixo ?ndice glic?mico a ap?s incluir algum alimento com carboidratos e prote?na (p?o com queijos magros e presunto de peru, ovo, frango). Um erro comum ? achar que necessitamos de muita prote?na. Engano! Um pequeno aumento na ingest?o j? ? o suficiente. ? necess?rio mais paci?ncia que prote?nas.

Ent?o, vamos come?ar o ano mexendo, fazendo alguma forma de exerc?cio. Ande a p?, suba escadas, caminhe e de prefer?ncia procure uma academia com profissionais de educa??o f?sica. Reduza 15% do volume total que voc? come, isto aumenta a expectativa de vida. Reduza as gorduras da dieta e Feliz 2007, com mais sa?de e, conseq?entemente, disposi??o para fazer deste novo ano um ano mais feliz.