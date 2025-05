E... para a sua namorada? Depois da m?e a sua amada deve ficar sempre em primeiro lugar

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Fim de ano, ?poca de natal! No cora??o, as melhores inten?es. Para voc? que quer presentear, mas sempre bate aquela d?vida na hora da escolha, o portal ACESSA.com encontrou alguns presentes que podem ajudar com alguma id?ia. Tradicionais, luxuosos e simples lembran?as para deixar feliz qualquer papai e mam?e. Afinal, eles merecem ser lembrados neste dia especial.

Qualquer m?e vai adorar receber um belo vestido no Natal. E, no ver?o, eles s?o sempre bem-vindos. As sand?lias servem para complementar o visual e est?o sempre na moda. Com v?rios estilos, com certeza, voc? vai encontrar uma que ? a cara da sua m?e.

Se ela est? com aqueles acess?rios velhos, est? na hora de troc?-los por novos. Que tal um cinto, uma carteira... Tem tamb?m a dica das bijuterias, das mais simples ?s mais luxuosas. Toda mulher gosta de se enfeitar e ficar linda, sua m?e com certeza n?o vai fugir ? regra.

Os produtos de beleza tamb?m s?o ?timas dicas para sua m?e. Bons perfumes, col?nias e batom v?o deix?-la mais cheirosa e bonita. Camisolas, rel?gios, ?culos de sol, lingerie seja das tradicionais ?s mais ex?ticas, para as mam?es liberais e conservadoras. Op?es para agrad?-la n?o v?o faltar!