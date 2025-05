Rep?rter: S?lvia Zoche

Dezembro/2006

Este ? um prato doce com uma das frutas t?picas das festas de fim de ano: nozes. Quem ensina essa maravilha que ? bem finda nas festas de fim de ano e qualquer outra ocasi?o ? a culinarista Luzimar Evaristo. Para incrementar, Luzimar mistura coco ralado e enfeita com cerejas e frutas secas. O mais interessante dessa receita de rocambole ? que o recheio vai ao forno juntamente com a massa. Quando retiramos a massa do tabuleiro, o passo seguinte ? esperar amornar, enrolar e passar a cobertura!

E por falar em tabuleiro, Luzimar diz que ? muito importante saber escolher a assadeira correta. "Se colocamos pouca massa em um tabuleiro grande, a massa vai ficar fina e seca demais. E muita massa em um tabuleiro pequeno, al?m de correr o risco de transbordar e sujar o forno, a massa vai murchar" , explica.

A receita tem rendimento para mais ou menos 25 pessoas., diz Luzimar. Se quiser congelar, embrulhe num papel alum?nio e deixe, no m?ximo, por 30 dias. Descongele em temperatura ambiente. E nada de tentar descongelar em microondas.

Natal com frutas secas

No Brasil, apesar do ver?o, o natal ? influenciado pela tradi??o de pa?ses de clima frio. O nosso papai noel, por exemplo, usa roupas de frio e entra em chamin?s. Com exce??o do sul do Brasil, as outras regi?es s? tem chamin?s por conta de churrasqueira (e ningu?m monta ?rvore de natal em volta da churrasqueira, ou monta?). Outra influ?ncia ? na culin?ria. Usamospara enfeitar e degustar a ceia. ? bem verdade que nozes e avel?s s?o deliciosas em qualquer ?poca do ano. Mas de onde surgiu a liga??o entre natal e frutas secas?

Conta a hist?ria que, na antiga Roma, as frutas secas eram um presente habitual durante as celebra?es e apreciadas pelas crian?as. Entre as classes sociais mais elevadas, as frutas secas eram cobertas com ouro e dadas como presentes, al?m de serem usadas como decora??o.

Para os romanos, cada tipo de fruta seca tinha um significado especial. As avel?s evitavam a fome, as nozes significavam abund?ncia e prosperidade, as am?ndoas protegiam as pessoas dos efeitos da bebida.