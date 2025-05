Edi??o: Ludmila Gusman

Dezembro/2006

Se voc? ainda pensa que o panetone s? ? bom se comprado no supermercado ou lojas especializadas. Ou ainda, que essa maravilha ? muito complicada para se fazer um em casa, vamos por fim ? esta tradi??o!

O chef, Marcus Ant?nio da Silva, vai mostrar todos os detalhes da prepara??o de um pantenone e provar que ? bem f?cil voc? preparar o seu.

O panetone ? composto por duas fases, na primeira voc? far? uma massa (esponja) e, na segunda, incluir? os ingredientes que dar?o um toque especial ao seu panetone.

MODO DE FAZER





Misture todos os ingredientes da primeira fase at? obter uma massa homog?nea. Leve a massa (esponja) para descansar na geladeira por 40 minutos





Depois, junte ? esponja: as gemas restantes, o a?car, o sal, a ess?ncia de panetone e a farinha de trigo.

Misture bastante at? que a massa esteja el?stica a ponto de poder estic?-la com as m?os. Acrescente a margarina e continue mexendo at? o ponto v?u. Ou seja, at? que ao esticar a massa com os dedos ela fique fina quase transparente e sem arrebentar.





Ent?o, despeje as frutas e as passas (sem misturar) e deixe descansar por dez minutos. Ap?s o per?odo, englobe as frutas.





Unte uma mesa ou bancada com ?leo e coloque a massa (que ? bem el?stica e grudenta), parta em dois peda?os de cerca de 550g.







Fa?a uma bola com cada parte e deixe descansar por mais dez minutos.





Arredonde os peda?os novamente e coloque cada um em uma forma. Deixe descansar por mais 50 minutos (at? a massa atingir um dedo abaixo da borda da forma)









Leve ao forno em 180 graus pr cerca de 50 minutos (at? o panetone ultrapassar o papel em uns 4 cent?metros e ficar moreninho e fofo). Deixe esfriar e embale em papel celofane (ou saco pl?stico) ou coloque em uma lata para n?o ressecar. Est? pronto o seu panetone!