Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

A sopa dourada foi ensinada pela culinarista Iota Pinheiro Bellotti, no Natal do ano passado. A receita fez tanto sucesso que a equipe ACESSA.com resolveu disponibiz?-la novamente este ano.

Al?m de simples e muito pr?tica, a receita ? de um doce feito com p?o de rabanada . ? chamada sopa, porque o doce ? servido em prato e dourada porque a receita usa ovos da ro?a, que t?m a gema bem amarela. Anote a receita:

Coloque a ?gua para ferver com o a?car. Ela tem que ferver, mas n?o chegar em ponto de calda. Se come?ar a cristalizar, jogue mais ?gua.

MODO DE FAZER

Retire a pele da gema, assim o doce n?o fica com cheiro forte de ovo. Bata a gema e a clara, at? fica com espuma. ? coisa r?pida. Pegue os p?es e corte-os na diagonal.

Coloque um pouco de a?car no leite. Passe cada fatia de p?o no leite e retire o excesso. Passe na mistura de ovo.

Veja o ponto da mistura de ?gua com a?car. E coloque o p?o na calda. Vire de uma lado e de outro, tempo suficiente para cozinhar o ovo. Retire e coloque em uma vasilha.

Se sobrar a mistura de ovo, jogue na panela, deixe cozinhar (s?o segundos). Jogue por cima dos p?es prontos que voc? j? colocou na vasilha. Pode servir na hora ou gelado. Enfeite a mesa e um feliz Natal!