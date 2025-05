Clique nos meses acima para ler as mat?rias selecionadas por m?s

2006 teve saldos positivos para Juiz de Fora e tamb?m para a ACESSA.com que, neste ano, comemorou 10 anos de atua??o na cidade, oferecendo MAIS ACESSA.com comunica??o, atrav?s do Portal de conte?do; MAIS ACESSA.com voz, divulgando e ampliando a telefonia VoIP; MAIS ACESSA.com internet, refor?ando a preocupa??o com seus usu?rios e MAIS ACESSA.com dados, atrav?s de facilidades e solu?es corporativas com os servi?os que a empresa oferece. Sempre, ? claro, com a miss?o principal de "ultrapassar limites" com o que h? de mais moderno e din?mico.

E, para mostrar e comprovar isso, fizemos um balan?o dos principais acontecimentos da cidade e lan?amentos da ACESSA.com, nos ?ltimos 365 dias do ano, nesta retrospectiva 2006, reunindo para isso quase 90 mat?rias.

A ACESSA.com atrav?s do primeiro - e ?nico, em conte?do jornal?stico - ve?culo de comunica??o online de Juiz de Fora comemora desta forma, a participa??o nos principais fatos da cidade, registrando com detalhes cada um deles.

Sem partidarismo, com imparcialidade e total comprometimento com nossos usu?rios e internautas - n?o apenas de Juiz de Fora, mas de todas as partes do Brasil e do mundo, que acreditam e confiam no nosso trabalho - relembramos aqui a hist?ria de nossa cidade que acaba por se confundir com o saldo de nosso trabalho que chegou a marca do sete milh?es de acessos e o registro de 1.500 mat?rias, lan?amentos de novos cadernos e servi?os pioneiros.

Trabalho este realizado com determina??o composto por uma equipe de excelentes profissionais, entre funcion?rios, gerentes e diretores competentes, que vestem a camisa da empresa para oferecer ? nossa cidade, atrav?s dos leitores, usu?rios e clientes dos nossos servi?os, uma empresa s?ria e comprometida.

Desejamos a todos um 2007 de MAIS ACESSA.com e os votos de muita paz e novas conquistas atrav?s da tecnologia

Abra?os da equipe ACESSA.com