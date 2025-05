Juiz de Fora ganha Casa de Cultura Com a inaugura??o do MAM, o antigo pr?dio em que funcionava a biblioteca Murilo Mendes passa a abrigar a Casa de Cultura, para reunir projetos de cunho art?stico, no campo das artes pl?sticas, da m?sica e do cinema.

Pol?mica na instala??o da telefonia celular Moradores temem que a lei municipal 11.045/05, sancionada em 2000 e modificada no ano passado, n?o consiga chegar ao objetivo de adequa??o das antenas de telefonia at? o final de 2006.

Novos empregos e investimentos C&A e Votorantim oferecem, juntas, mil vagas de empregos diretos, indiretos e sazonais e prometem investir Juiz de Fora com inaugura??o de novas unidades, impulsionando a economia local.

