Movimento no Alto dos Passos em debate A Associa??o de Moradores do movimentado bairro de Juiz de Fora aumentou as queixas. Reuni?es com a Gettran e tamb?m com os setores da Prefeitura de Juiz de Fora cobraram e mais uma vez o assunto voltou a pauta.

Licita??o Restaurante Popular Com alguns meses de atraso, a licita??o para constru??o do Restaurante Popular de Juiz de Fora saiu do papel. Em maio deste ano, a prefeitura assinou a compra do terreno onde vai ser constru?do o novo restaurante.

Falta de verba para recupera??o da 267 H? sete meses, os usu?rios da BR-267, aguardam a recupera??o da ponte no quil?metro 28,7, no trecho pr?ximo ao munic?pio de Argirita (MG). Metade da pista est? interrompida, devido a um acidente com um caminh?o.

Constru??o da sede do F?rum Estadual O projeto de constru??o da sede do F?rum Estadual no Terreir?o do Samba foi sinalizado como positivo pelo presidente do Tribunal de Justi?a de Minas, desembargador Orlando Carvalho.

Esta??o meteorol?gica autom?tica O Campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e as cidades de Muria?, Carangola, Vi?osa, S?o Jo?o Del Rei e Barbacena ganham esta?es meteorol?gicas autom?ticas. Informa?es s?o monitoradas em tempo real.

Mudan?as no IPTU Diminui??o de 30% do valor venal de alguns im?veis residenciais e de 20% dos comerciais pretende aliviar o bolso do contribuinte na hora de pagar o IPTU. Prefeito volta atr?s com a decis?o de aumentar o imposto.

Curso de Medicina ? o mais concorrido Curso de medicina registra o maior ?ndice j? visto, com mais de 50 candidatos/vaga. Mais de 400 inscritos est?o dispensados da 1? fase. Universidade divulga rela??o candidato/vaga no 1? Vestibular da nova administra??o.

Hor?rio livre ao com?rcio n?o autorizado O Tribunal de Justi?a de Minas Gerais resolveu acatar ao pedido do Sindicato dos Empregados no Com?rcio (SEC), e cassou hoje a liminar que permitia, aos associados da C?mara de Dirigentes Lojistas (CDL), ampliar o hor?rio de trabalho nas lojas.

