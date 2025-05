Mat?rias e dicas para a esta??o mais quente do ano, lan?amentos da moda, recomenda?es de belezas foram reunidas em um especial com mat?rias e fotos sobre ver?o. (relembre)

A presen?a do ministro, na cidade, em ano de elei??o, foi motivada pela vistoria ?s obras de revitaliza??o da BR-040. E a medida justificada como pacote emergencial lan?ado pelo Governo Federal para recuperar as rodovias. (relembre)

No dia 23 de janeiro, a cidade registrou m?xima de 32 graus, a maior temperatura do ver?o. Em 20 dias de janeiro de 2006, tr?s pessoas morreram na regi?o afogadas. (relembre)

Aprova??o para que o curso de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora se torne uma faculdade desvinculada do Instituto de Ci?ncias Humanas, o ICHL que passa a ser chamado de ICH. (relembre)

Juscelino Kubitschek tamb?m contribuiu com o progresso da cidade e deixou lembran?as no cora??o de alguns juizforanos. Eles relembram a passagem de JK por aqui. (relembre)

Juiz de Fora ganha 50 marcos da estrada Real

Com o objetivo de resgatar mais um peda?o da nossa hist?ria e colocar Juiz de Fora na rota do turismo, a prefeitura de Juiz de Fora anuncia a instala??o dos marcos, com o objetivo de impulsionar o turismo na regi?o.

