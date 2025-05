An?ncio do Restaurante Popular O prefeito anunciou que Juiz de Fora contaria com um restaurante com refei?es a R$ 1 e disse que o projeto, que contempla recursos federais, estava previsto para ficar pronto no m?ximo at? maio de 2007.

Jo?o Pedro St?dile em Juiz de Fora L?der do MST critica democracia brasileira, faz apanhado hist?rico e diz n?o saber mais qual a sa?da para crise que se abate sobre o pa?s, em palestra em Juiz de Fora a convite da Universidade Federal.

Onduline ? inaugurada em Juiz de Fora Europeus da Onduline inauguram oficialmente a primeira f?brica de telhas ecol?gicas das Am?ricas. O empreendimento pretende produzir cerca de quatro milh?es de metros quadrados de telha por ano.

10 anos ACESSA.com ultrapassando limites Para relembrar a hist?ria da empresa, que se confunde com a chegada da internet em JF, usu?rios e internautas ganham uma s?rie de reportagens que contam o sucesso da empresa nos ?ltimos dez anos.

100mb de espa?o na caixa postal Para celebrar a data de anivers?rio da ACESSA.com, entre v?rias outras iniciativas, o provedor presenteia seus clientes com o aumento significativo no tamanho da caixa postal de emails.

105 anos do poeta Murilo Mendes Anivers?rio do poeta juizforano ? celebrado em grande estilo no primeiro evento de peso do Museu de Arte Moderna Murilo Mendes (MAM), inaugurado em dezembro de 2005 e palco de uma s?rie de eventos culturais

Mascote ACESSA.com Primeiro rob? que fala, anda e gesticula de Juiz de Fora passeia pelo Cal?ad?o. O mascote da ACESSA.com foi preparado com as principais ferramentas tecnol?gicas com o apoio de um grupo de estudantes da UFJF.

Tupi de volta ? elite do futebol Em carreata, de trio el?trico e carro de bombeiro os torcedores carij?s comemoram, ap?s dois anos, a volta do Tupi para a primeira divis?o. A conquista foi um verdadeiro milagre e aconteceu de repente, sem ningu?m esperar.

Bejani anuncia que vai acabar com o Sitt Prefeitura anuncia, que num prazo de 120 dias, o Sistema Integrado de Transporte, o Sitt, vai acabar. Presidente da Astransp mostra descontentamento e considera a iniciativa um retrocesso. Popula??o fica dividida, afinal foram gastos R$ 47 milh?es no projeto.

