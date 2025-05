JF registra maior tempestade do ano Uma tempestade atingiu os bairros Santa Luzia, Jardim de Al?, Ipiranga, Bela Aurora, Cidade Nova e Arco ?ris por volta da 1 da manh?, ocasionando enchentes e destrui??o na maioria das casas, estabelecimentos comerciais e ruas da localidade.

ACESSA.com lan?a caderno de Turismo Navegando pelo caderno, voc? poder? conhecer roteiros de relev?ncia para Juiz de Fora e regi?o, atrav?s de galerias de fotos, v?deo-reportagens e pap?is de parede. O nosso objetivo ? explorar cada vez mais os recursos disponibilizados pela internet.

Tentativas de extors?o pelo telefone Os n?meros da Pol?cia Civil de Juiz de Fora apontam um aumento de 623% na pr?tica, at? novembro de 2006, em rela??o ao mesmo per?odo do ano passado. No total, foram 131 registros de tentativas e somente uma efetivada.

Rumores de constru??o de pres?dio em JF Entre dados que se contradizem e uma reuni?o entre o executivo municipal e o ministro da Justi?a M?rcio Thomaz Bastos, Juiz de Fora fica sabendo em no m?ximo dez dias se vai ser sede do quinto pres?dio federal do Brasil, ou n?o.

Investimento no turismo local A partir de maio do pr?ximo ano, Juiz de Fora deve ganhar 188 placas de sinaliza??o tur?stica nos padr?es internacionais estabelecidos pela Embratur. As placas ser?o distribu?das em diversos pontos da cidade, identificando ruas e pontos tur?sticos.

Embrapa completa 30 anos A partir do m?s de novembro de 2006, a Embrapa Gado de Leite passa a ser a sede do projeto piloto do "Programa Rastrear", que tem como objetivo modernizar o setor produtivo mineiro, controlando a qualidade dos rebanhos bovinos.

Descartada a constru??o do pres?dio Durante o evento de comemora??o de 30 anos da Embrapa, o prefeito Alberto Bejani foi questionado por jornalistas sobre o andamento da poss?vel constru??o do Pres?dio Federal na BR-04. Ele descartou a possibilidade da constru??o do projeto em Juiz de Fora.

?gua nas farm?cias Uma nova lei municipal sancionada pelo executivo e proposta pelo vereador Jos? S?ter de Figueir?a (PMDB), torna obrigat?ria a presen?a de bebedouros ou filtros de esp?cies variadas em todas as farm?cias e drogarias de Juiz de Fora.

Juiz de Fora sem Dnar Rocha Juiz de Fora perdeu um de seus maiores representantes das artes pl?sticas. O consagrado pintor Dnar Rocha faleceu durante uma cirurgia, na Santa Casa de Miseric?dia, para retirar um tumor cancer?geno da cabe?a. O estado de sa?de era grave e a doen?a foi diagnosticada em est?gio avan?ado.

ACESSA.com oferece curso sobre internet sem fio A necessidade de adequa??o ?s novas tecnologias ? uma constante na ?rea de transmiss?o de informa?es. Foi pensando nisso que a ACESSA.com trouxe para Juiz de Fora um curso in?dito sobre a tecnologia wireless (internet sem fio).

