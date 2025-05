Marcas nacionais movimentam o mercado Marcas nacionais se instalam em Juiz de Fora movimentam o mercado de trabalho oferecendo mais emprego. S? em setembro de 2006 mais de 3 mil pessoas foram contratadas em fun??o dos grandes investimentos feitos.

(relembre)

Estr?ia do Especial Ta?a Minas A ACESSA.com acompanhou todos os jogos do Galo e passou as informa?es em primeira m?o do campeonato atrav?s de um caderno especial com not?cias di?rias e cobertura completa.

(relembre)

Primeiro Festival de Teatro de Juiz de Fora Acontece pela primeira vez o Festival de Teatro de Juiz de Fora premiando pe?as e artistas de Juiz de Fora e de outras cidades que tamb?m participaram da iniciativa. O interesse dos grupos teatrais foi crescente..

(relembre)

10? edi??o do Pr?-Jazz Juiz de Fora se rende ao estilo improvisado e ?nico do jazz. M?sica instrumental para ouvir, aprender e discutir em mais uma edi??o do Pro-Jazz Festival atraindo turistas e grandes m?sicos de todo o pa?s para mais uma edi??o.

(relembre)

Projeto para pessoas com defici?ncia visual Tem in?cio o projeto em que pessoas com defici?ncia visual podem realizar visita sensorial ao acervo do Museu Ferrovi?rio. Iniciativa pioneira que permite que os cegos conhe?am o acervo atrav?s do toque de objetos. (relembre)

Sitt p?ra de funcionar ?ltimo dia de funcionamento do Sistema Integrado de Transporte Troncalizado (Sitt) onde foram investidos R$ 47 milh?es. Prefeito anuncia novos planos para o coletivo urbano de Juiz de Fora.

(relembre)

Alto ?ndice de acidentes com motos Em Juiz de Fora, os n?meros do primeiro semestre apontaram para um crescimento de 12,37% nos acidentes com motos. A Semana Nacional de Tr?nsito abordou o tema.

(relembre)

An?ncio do Hospital da Zona Norte Na ?poca o prefeito disse que as obras come?ariam em fevereiro de 2007, com expectativa de inaugura??o no fim do mesmo ano. O novo hospital vai funcionar no lugar do antigo Sitt.

(relembre)

Banc?rios fazem paralisa??o Banc?rios de v?rias partes do pa?s fazem paralisa??o por causa do n?o rejuste de sal?rio da categoria e tamb?m pelas condi?es de trabalho. Em Juiz de Fora v?rias ag?ncias ficaram fechadas e 70% dos trabalhadores parados.

(relembre)

Verbas para obras no Mapro Formaliza??o do conv?nio entre a Caixa Econ?mica Federal, a Funda??o Museu Mariano Proc?pio e a Associa??o Cultural de Apoio ao Museu Mariano Proc?pio para libera??o de R$ 50 mil para restaura??o de pinturas.

(relembre)