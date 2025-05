Adeus ano velho, feliz ano novo "Muito dinheiro no bolso, sa?de pra dar e vender"

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Ano novo, vida nova. E para quem quer garantir tudo de bom para o ano que est? chegando, vale acreditar em tudo quanto ? tipo de simpatia. Ali?s, entra ano, sai ano elas n?o deixam de estar presentes nas comemora?es da virada.

? dif?cil encontrar algu?m que n?o seja apegado a algum tipo de simpatia no dia 31 de dezembro. O branco, por exemplo, ? cor oficial do r?veillon. Cores espec?ficas, pratos especiais, divindades religiosas, frutas e bebidas, moedas e notas de dinheiro...

Todos esses ingredientes fazem parte das receitas para atrair sa?de, felicidade, amor, prosperidade. Sorte do Santo Ant?nio que n?o est? inclu?do nesses rituais. Descanso garantido para o casamenteiro que trabalha dobrado durante o ano inteiro...

Crendices ? parte, as simpatias e costumes populares d?o um toque todo especial ? hora da virada.

?s doze badaladas...

Uma supersti??o ? a de que pular com o p? direito ? meia noite atrai coisas boas. Jogar moedas da rua para dentro de casa, no mesmo hor?rio, traz riquezas para toda fam?lia.

D? tr?s pulinhos com uma ta?a de champanhe, sem derramar uma gota, depois jogue todo o champanhe para tr?s e tudo o que for ruim vai ficar no passado. Quem for atingido pela bebida, ter? sorte garantida o ano inteiro.

Usar len??is limpos, na primeira noite do ano, tamb?m deixa os poss?veis problemas do ano que passou na m?quina de lavar roupas.

E para subir na vida, alcan?ar novos patamares, al?ar v?os mais altos... Suba com o p? direito num banquinho, degrau ou cadeira, quanto mais alto, melhor. ? um impulso para subir na vida.

Ao badalar da meia-noite, coma tr?s boas colheradas da sopa de lentilha. A cada uma delas, mentalize um pedido.

Dinheiro A simpatia mais tradicional ? feita com sementes de rom?, que devem ser guardadas na carteira at? a pr?xima passagem do ano. Tamb?m n?o ? bom passar a virada do ano de bolsos vazios para eles n?o continuarem assim pelos pr?ximos doze meses. Colocar uma nota no sapato tamb?m ajuda a chamar dinheiro.

Prosperidade Comer tr?s, cinco ou a quantidade de bagos de uva equivalente ao seu n?mero da sorte garante fartura, que ser? maior se as sementes forem guardadas na carteira o ano todo.

Amor Quem est? em busca de uma grande paix?o, daquelas de tirar o f?lego, deve usar uma roupa ?ntima vermelha na noite de r?veillon. Mas se voc? quer encontrar o par ideal deve usar roupas ?ntimas novas e, de prefer?ncia, cor-de-rosa. Cumprimentar uma pessoa do sexo oposto na hora do brinde tamb?m ajuda.

Sorte Varra a casa dos fundos para a frente, no dia 31 de dezembro, e coloque o lixo para fora de casa. E, como para afastar mau agouro todo cuidado ? pouco, n?o custa nada lavar os batentes das portas com sal grosso e ?gua e borrifar ?gua benta pelos quatro cantos da casa. Depois ? s? providenciar flores amarelas e espalh?-las pelos c?modos.

