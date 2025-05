Ainda h? tempo para viajar Dicas para conseguir um pacote divertido e econ?mico

Rep?rter: Renata Cristina

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Se voc? n?o providenciou sua viagem de final de ano, ainda h? tempo para sair de casa. As ag?ncias t?m op?es econ?micas e agrad?veis para todos os perfis de turista. Mas aten??o: a disponibilidade dos melhores roteiros est? ficando comprometida e, portanto, aquele lugar t?o sonhado para uma viagem pode ter que ser deixado para uma outra data, caso voc? adie tudo para a ?ltima hora.

Caneta e papel na m?o e muita pesquisa podem fazer a diferen?a na hora de comprar um pacote de f?rias. Apesar dos meses de dezembro e janeiro serem os mais cotados da esta??o, ? poss?vel, ainda, encontrar o melhor pre?o. Mas, quando o objetivo ? economizar, as viagens de final de ano n?o s?o a melhor alternativa. "Os pre?os aumentam cerca de 40%, em rela??o a baixa temporada, dependendo do roteiro desejado, mas h? tamb?m a vantagem de se conseguir reunir amigos e familiares ", observa a agente de viagens Ana Luiza Matos (foto abaixo).

Al?m das tarifas mais altas, voc? pode correr o risco de n?o conseguir v?os ou passagens rodovi?rias, devido ao grande fluxo de turistas durante esta ?poca do ano. Neste caso, a agente de viagens d? a dica: "Assim como h? quem compra na ?ltima hora, h? quem desista da viagem", revela. Isto significa que voc? pode tentar o melhor pre?o entrando na lista de espera de algumas operadoras, mas sem contar com a desist?ncia.

Segundo a agente de viagens, M?nica Moreira dos Santos, os roteiros mais procurados neste per?odo s?o as praias do Nordeste. "Devido a chegada do ver?o, infra-estrutura e condi?es de pagamento facilitadas", esclarece. J? que o Nordeste ? o mais cobi?ado do ver?o, um outra boa dica para conseguir viajar no final de ano ? correr na contra-m?o do movimento e procurar a regi?o Sul, por exemplo.

Esta foi a alternativa encontrada pela empres?ria Maria Teresa Merhiabi-Nassar. Acostumada a planejar suas viagens de final de ano com pelo menos quatro meses de anteced?ncia, Maria Teresa vai passar o Natal com a irm? em Curitiba. "A vantagem ? que quando eu chego no lugar, a minha viagem j? est? paga", d? a dica. A empres?ria aproveita os meses de adiantamento para ir quitando passagens e hospedagem, por exemplo.

H? quem aposte na tradi??o de fam?lia para curtir os ?ltimos momentos do ano. Este ? o caso da advogada Fernanda Mansur que prefere o litoral do Rio de Janeiro para passar o Rev?illon. "Todos os anos vou para Angra dos Reis. Adoro ver a prociss?o de barcos, a queima de fogos e os shows nas ilhas", delicia-se. Para manter a tradi??o, a advogada precisa de um m?s para se programar. "Como a minha fam?lia conhece boa parte da regi?o n?o precisamos antecipar muito os preparativos", diz.

Tarifas de lado, bom mesmo ? pensar em sombra e ?gua fresca em um cen?rio como uma praia do Nordeste. Ou ent?o, curtir o clima de uma serra, no meio das montanhas de Minas. D? at? para investir em caminhos mais aventureiros, embarcando em roteiro emocionante pelo Centro-Oeste e Norte do pa?s. O charme do Sul tamb?m ? uma boa alternativa para fam?lias e casais apaixonados. Confira algumas op?es:

Roteiros em Minas Gerais Belo Horizonte, Ouro Preto e Mariana: roteiros rodo-a?reos de quatro dias e 3 noites a partir R$ 450, com sa?das do Rio e S?o Paulo. As ag?ncias oferecem roteiros que passam pela capital mineira e cidades hist?ricas. Mariana: roteiros a?reos de 4 dias e 3 noites a partir R$ 400, com sa?das do Rio e S?o Paulo. : roteiros a?reos de 4 dias e 3 noites a partir R$ 400, com sa?das do Rio e S?o Paulo.

Roteiros no Nordeste Fortaleza: roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 900, , com sa?das do Rio e S?o Paulo. Macei? : roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 850, com sa?das do Rio e S?o Paulo. Porto de Galinhas : roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 900, com sa?das do Rio e S?o Paulo. Aracaju : roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 870, com sa?das do Rio e S?o Paulo. Salvador : roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 888, com sa?das do Rio e S?o Paulo. Arraial D'Ajuda: roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 700, com sa?das do Rio e S?o Paulo.

Roteiros no Sul Serra Ga?cha :roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 900, com sa?das do Rio e S?o Paulo. Curitiba : roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 700, com sa?das do Rio e S?o Paulo. Beto Carrero e Balne?rio de Cambori? : roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 800, com sa?das do Rio e S?o Paulo.

Roteiros Centro-Oeste Caldas Novas : roteiros a?reos de 4 dias e 3 noites a partir de R$ 518, com sa?das do Rio e S?o Paulo. Bonito : roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 850, com sa?das do Rio e S?o Paulo. Pantanal Norte : roteiros a?reos de 8 dias e 7 noites a partir de R$ 1.600, com sa?das do Rio e S?o Paulo.

*Os pre?os dos pacotes foram fornecidos

pelas ag?ncias entrevistadas no m?s de dezembro de 2006