Festas em Juiz de Fora Para quem vai ficar, veja as op?es de festas na cidade

Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Martins Ferreira

Dezembro/2006

Voc? planejou, apertou o or?amento dal?, combinou com amigos acol?, e por um ou todos esse motivos reunidos vai acabar passando a virada do ano em Juiz de Fora mesmo. Prepare-se para planejar mais uma vez, porque na cidade h? festas de boas vindas para o ano novo que est? chegando por a? para todos os bolsos e estilos.

Bandas locais, noite regada ? jazz, samba ou rock an roll. Diversidade que vai combinar com o seu estilo ou com o que est? na sua lista de prioridades para 2007. Que tal cair na balada se o seu objetivo ? arrumar um amor novo? Para os j? comprometidos ou que est?o mais de olho em um 2007 regado a novas id?ias, uma mesa de bar com muita gente querida pode ser uma boa id?ia.

Nas op?es de noite da virada que a ACESSA.com selecionou para voc?, h? atra?es para curtir com a fam?lia, com a turma ou sozinho. Para quem n?o dispensa uma t?bua de frios, uma lentilha para pedidos ou aquele champanhe a meia noite, vale lembrar que alguns locais da cidade v?o oferecer "servi?o completo" com ceia, m?sica e alegria de sobra.

A queima de fogos promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora vai acontecer a meia noite do dia 31 de dezembro, no Mirante S?o Bernardo e tamb?m no Morro do Cristo. A comemora??o municipal, come?a no dia 30, s?bado, com um show de Flavinho da Juventude no Cal?ad?o da rua Halfeld, a partir do meio dia.

Entre com o p? direito em 2007

Cultural Bar Som por conta de... - A

Quanto? - R$ 20

Pacote da noite - M?sica e mesa de frios

Parlatorium Som por conta de... - Para quem gosta de rock anos 80, a noite do parlatorium pode ser uma boa pedida porque quem toca ? a DJ Monhra Quanto? - R$ 70 (convite individual) e R$ 280 (mesa com quatro lugares)

Pacote da noite - M?sica, frios, frutas e caf? da manh?

Esta??o S?o Pedro Som por conta de... - Sertanejo para ningu?m botar defeito. A dupla juizforana Gean e Roger vai embalar a Esta??o S?o Pedro, no tradicional Ano Novo da dupla Quanto? - R$ 10 (individual) e R$120 (mesa com quatro lugares)

Pacote da noite - M?sica e mesa de frios

AABB Som por conta de... - Esse reveilon ? um dos que mais se aproximam da tradicional virada do ano que a gente tanto se acostumou a imaginar. Banda baile, com m?sica para dan?ar agarradinho e tamb?m separado. A Banda Momentos ? a pedida da vez da Associa??o. Quanto? - R$ 220 (mesa com quatro lugares para s?cios) e R$ 260 (mesa com quatro lugares para n?o s?cios)

Pacote da noite - M?sica, frios, espumante, frutas e caf? da manh?. Todos devem ganhar um camiseta comemorativa.

Bacco Som por conta de... - M?sica ao vivo, voz e viol?o, ainda n?o definido. Vai acontecer retrasmiss?o dos fogos de Copacabana.

Quanto? - R$ 120 (individual)

Pacote da noite - M?sica, mesa de frios, sobremesas, bebidas.

Lord?s Club Som por conta de... - Para quem quer virar o ano em tom mais intimista, o som do cantor Sebastian, com muita MPB, pode ser uma boa pedida. Quanto? - R$ 50 (mesa com quatro lugares)

Pacote da noite - M?sica, mesa de frios, e espumante

Bar da F?brica Som por conta de... - Viranda de ano j? foi preparativo para o Carnaval. E ? isso que o bar da F?brica quer trazer para a chegada de 2007. No anexo do Espa?o Mascarenhas, show com Batucada Brasil que vai tocar marchinhas de carnaval, samba, e bossa nova

Quanto? - R$ 216 (mesa com quatro lugares)

Pacote da noite - M?sica, ceia com tr?s tipos de massas, cinco molhos e um espumante.

Cascatinha Coutry Club Som por conta de... - Show com a banda Maria, que promete apresentar ritmos variados, para todos os gostos, idades e estilos Quanto? -

R$ 220 (mesa para s?cios) e R$ 280 (mesa para n?o s?cios)

Pacote da noite - Ceia, frutas e um espumante

C?rculo Militar Som por conta de... - Banda Estamos A?, mostrando novidades para quem gosta de ax?, boleros, sertanejo e tudo mais que fa?a a poeira subir

Quanto? - R$ 160 (mesa com quatro lugares) e R$ 40 (individual)

Pacote da noite - M?sica, ceia, e um espumante

Sociedade Portuguesa Som por conta de... - O local fica por conta do Reveilon do Bar Picanha, Pimenta e Pinga e vai contar com os sucessos dos anos 60,70 e 80 da banda Na balada Quanto? -

R$ 390 (mesa com seis lugares) e R$ 65 (individual)

Pacote da noite - Ceia, frutas, um espumante por mesa e bebida liberada

