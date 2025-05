Chocolate para presentear no Natal O fim do ano j? ? a segunda melhor ?poca para o mercado de chocolates

Rep?rter: Priscila Magalh?es

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Laura Martins Ferreira

Dezembro/2007

Nem sempre o presente de Natal precisa ser caro ou grande. Isso n?o ? mais sin?nimo de satisfa??o. O ideal ? investir em um presente que arranque um sorriso dos l?bios de quem vai receb?-lo. Mas, por que n?o dar um presente bonito e gostoso?

O chocolate ? encontrado em v?rias formas, sabores e tamanhos. Talvez por isso, ele seja um presente que agrada a quase todos. "O chocolate est? na lista de presente da maioria das pessoas" , diz a propriet?ria de uma loja de chocolates no centro, ?rica Stephan e Silva.

Ela acha que ele ? o presente ideal em qualquer situa??o. "No Natal temos que dar presentes a muitas pessoas que n?o conhecemos muito bem e tamb?m a quem ? mais pr?ximo, ent?o ele se torna uma boa op??o por ser pr?tico de comprar, bonito e gostoso. ? dif?cil achar que n?o gosta" , diz.

Para atrair o p?blico e contribuir para o esp?rito de Natal, os chocolates s?o encontrados em formas que simbolizam a ?poca. "Tem Papai Noel, casinha, boneco de neve, pres?pio, botinhas, pirulitos e em forma de cart?o. Todo mundo gosta, principalmente as crian?as, que s?o p?blico o ano todo" , diz ?rica.

Para este ano, a expectativa ? vender 15% a mais do que em 2006. "As pessoas j? est?o procurando. Muitas n?o levam, mas v?m e depois voltam. Elas t?m medo de comprar com anteced?ncia e o chocolate estragar. N?o precisa disso, pode comprar, porque ele dura seis meses. J? percebi um aumento de 10% na procura em rela??o ao ano passado" , explica a propriet?ria.

Telma Varela diz que "? um presente que todo mundo gosta de ganhar e que fica barato. Eu costumo comprar caixinhas de chocolate para presentear e nesse Natal vou comprar para minha m?e, minha filha e amigos" , diz a consumidora.

Entre os mais vendidos est?o as trufas e as cestas. "Vendemos trufas o ano todo e a montamos as caixas com a quantidade que quisera pessoa quiser. Mas as cestas s?o muito procuradas. Elas s?o uma ?tima op??o, porque a pessoa pode montar do jeito que quiser e presentear a fam?lia toda com uma ?nica coisa" , ressalta ?rica.