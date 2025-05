Decora??o Natalina Segunda edi??o do concurso vai premiar as casas decoradas

com mais criatividade, harmonia e beleza

Rep?rter: Priscila Magalh?es

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Laura Martins Ferreira

Novembro/2007

Est? aberta a temporada de decora??o para o Natal, que promete muita luz, papai noel, bolas coloridas e m?sica. O concurso de Decora??o Natalina de Juiz de Fora vai premiar as quatro resid?ncias mais bem decoradas, preservando o esp?rito natalino. As inscri?es j? est?o abertas e v?o at? o dia dez de dezembro, na sede do JF Informa??o ou pelo disque 156.

Com as casas decoradas para o Natal, espera-se que a imagem da cidade seja fortalecida como p?lo cultural da regi?o, fomentando o turismo e o com?rcio, al?m de estimular o clima natalino, fortalecendo os v?nculos familiares e sociais.

O presidente da C?mara de Dirigentes Lojistas de Juiz de Fora (CDL), Vandir Domingos da Silva, diz que a iniciativa ? gratificante, pois vai aquecer o com?rcio. "Temos muitas belezas e elas devem ser divulgadas. Grandes eventos como este divulgam as belezas, contribuem para valorizar a cidade e movimentar o com?rcio" . Vandir completa. "Estamos muito otimistas pare este ano. O crescimento deve superar a marca dos 12% em rela??o ?s vendas do ano passado" (veja o v?deo) .

A diretora de turismo da Secretaria Municipal de Turismo, Ind?stria e Com?rcio, Daniele Feyo, diz que juntamente com o com?rcio, o turismo tamb?m vai ser estimulado. "A decora??o das casas para o concurso vai funcionar como atrativo tur?stico, al?m de incrementar o esp?rito natalino na cidade" , explica.

Cristiam Rocha e Gl?ucia Ferrugini foram os vencedores do concurso no ano passado. O casal disse que teve dificuldades para acertar na decora??o. Eles apostaram na criatividade e na originalidade. "Sempre que olh?vamos a decora??o ach?vamos que faltava alguma coisa. Nunca estava bom" , diz ele.

Antes da inscri??o para participar do concurso veio o receio. "Como nossa casa ? mais simples, achamos que nunca ?amos conseguir vencer. Mas confiamos que o concurso procurava uma casa bem decorada para o Natal e n?o uma bonita e nova. Todo o esfor?o valeu a pena, pois passamos um dos melhores Natais" , ressalta Cristiam.

Durante o lan?amento do Concurso, o prefeito Alberto Bejani disse que a decora??o de Natal em Juiz de Fora vai ser maior que no ano passado. V?o ser investidos cerca de R$ 500 mil. "O com?rcio ? o maior arrecadador de impostos da cidade e a decora??o vai contribuir para seu aquecimento" .

Os vencedores do concurso v?o ganhar um carro zero Km (1? lugar), uma TV de plasma 42" e cesta natalina (2? lugar), uma TV 29" e cesta natalina (3? lugar) e um DVD e cesta natalina (4? lugar).