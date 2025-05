Moda artesanal Se passagem de ano ? um bom momento para renova??o, que tal aderir aos produtos artesanais, buscando produtos mais humanos e naturais?

Dezembro/2007

Em tempos de aquecimento global, em que a natureza est? em pauta em qualquer roda de bate-papo (at? na conversa de elevador o enfoque s?o as mudan?as clim?ticas), "feito com as pr?prias m?os" ? destaque em um momento que as pessoas buscam se aproximar da natureza.

Artes?os de "m?o cheia" existem v?rios em Juiz de Fora. Em ?poca de fim de ano alguns costumam se juntar em bazares de natal e ano novo, mostrando o resultado de suas habilidades em produtos diversos e, claro, com temas natalinos. Existem produtos para cama, mesa e banho, enfeites de natal e artigos de moda, que n?o podem ficar de fora (confira alguns bazares).

As adolescentes que fazem parte do projeto da Amac, Casa da Menina Artes?, tamb?m participam expondo seus trabalhos. S?o meninas entre 14 e 18 anos incompletos, que recebem aulas te?ricas e pr?ticas sobre diferentes t?cnicas de artesanato. Primeiro, elas participam de um curso de forma??o com no?es b?sicas.

Cada uma das atendidas recebe bolsa de trabalho educativo no valor de meio sal?rio m?nimo e podem contar, ainda, com material did?tico, vale-transporte e alimenta??o. As que se destacarem e mostrarem interesse, passam a fazer parte das oficinas. ? nesta fase que elas produzem materiais que v?o para o mercado.

Cerca de 60 adolescentes s?o acompanhadas por profissionais das ?reas de educa??o art?stica, servi?o social e pedagogia. Segundo uma das instrutoras e pedagoga do projeto, ?rika Rooke, as meninas que participam das oficinas desenvolvem os trabalhos seguindo o controle de qualidade, as tend?ncias da moda, como cores e formas.

O resultado s?o chaveiros, bolsas, colares e tantos outros produtos com resultados fant?sticos e exclusivos, porque cada pe?a ? feita ? m?o, seguindo a criatividade de cada uma das meninas. Aos 16 anos, a adolescente j? pode ser inserida no mercado de trabalho, podem produzir trabalhos por encomendas, por isso s?o constantemente avaliadas. "Observamos tudo, o perfil dela por completo. E o trabalho com as meninas ? feito em todos os sentidos, na constru??o da cidadania, na inser??o no mercado de trabalho, no desempenho dentro de uma empresa" , exemplifica ?rika.

O mercado da moda em Juiz de Fora j? reconhece o belo trabalho das meninas. N?o foi ? toa que foi realizado o 2? Tecendo JF com Arte, um desfile de moda Nesta edi??o, nomes da moda juizforana, como o produtor de moda Jo?o Paulo Braga (leia os artigos de Jo?o Paulo) e Valentina v?o mostraram looks com bordados e acess?rios produzidos pelas meninas artes?s.

Segundo a coordenadora da Casa da Menina Artes?, Maria Cl?udia Duarte Magalh?es, este ano o evento teve um alcance maior, assim como aumentaram as vendas das pe?as. "O retorno para as meninas ? muito bom" , diz, lembrando que 70% do valor ? divido entre as meninas.

Em dezembro, os produtos da Casa da Menina Artes? ficam ? venda no Bazar de Natal do Lar do Caminho e no Bazarte. Al?m disso, est?o o ano inteiro na loja que fica na rodovi?ria da cidade (Avenida Brasil, 9501) e na pr?pria sede da Casa (Rua Esp?rito Santo, 456).