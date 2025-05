Costeletas de carneiro Carne considerada saud?vel para alimenta??o ? acompanha de frutas assadas

Elaborar uma ceia de natal nem sempre ? alguma tarefa f?cil, porque ? preciso inovar e agradar a todos os paladares. Mas ? um momento de entrar em contato com novos sabores, de experimentar o novo, renovar o palato.

Normalmente, nos card?pios entram o chester, peru e leit?o como as carnes do prato principal. Existem os complementos como as tortas salgadas, farofa (j? experimentou fazer a receita de farofa fria?), e outros quitutes, que variam de fam?lia para fam?lia.

E n?o poder?amos deixar de fora uma carne pra l? de apetitosa e tradicional e como diz a culinarista Lenny Barros, "na moda, porque ? uma carne mais saud?vel, sem gordura" .

Os ingleses, segundo Lenny, fazem esta carne completamente sem sal. Mas como gostamos de temperos, Lenny mistura sal com pimenta e depois passa mostarda Dijon, por combinar mais.

Como complemento do carneiro, corte lascas de fruas, como ma??s, ameixas e p?ras para ficar na base onde a carne ser? colocada. Para dar um toque diferente, depois de cortadas, regue as frutas com conhaque e leve ao forno m?dio por dez minutos, s? para ass?-las e misturar os sabores da fruta com o da bebida.

Antes de fatiar a ma??, retire o centro dela juntamente com as sementes. Para n?o escurecer por dentro, passe suco de lim?o.

A carne vai ser assada ao ponto. Lenny conta que os ingleses costumam desgurtar a carne mal passada. Como nesta receita s?o tr?s costeletas de carneiro, uma delas vai ser separada pelos ossos. As outras duas v?o ficar no centro do prato, unidas pelos ossos, como na foto.

Pase manteiga misturada ao ?leo de cozinha nas fatias que foram separadas e leve ao forno para dourar por cerca de dez minutos. Depois sirva na travessa por cima das frutas.

Para assar o cordeiro uniformemente, a dica de Lenny ? coloc?-la em p? em uma f?rma de p?o, sobre uma travessa. Assim a carne cozinha por igual e, como ela est? ? milanesa, n?o h? perigo de uma parte da carne ficar sem a farinha de rosca. confira o passo-a-passo completo no v?deo e depois sinta-se preparada para montar uma bela ceia de natal .