Frangos Recheados

Sucesso nacional, nas duas ?ltimas d?cadas, a ave tornou o Brasil o maior exportador de frango do mundo em receita e o segundo em volume da carne, superado, apenas pelos EUA (dados da ABEF - Associa??o Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frango). Com a seguran?a da qualidade internacional do produdo brasileiro, a gente pode abusar do alimento sem medo. E o frango do dia-a-dia ganha roupagem nova e faz sucesso na ceia.

Ingredientes: 6 frangos de leite (1/2 kg cada um) 2 x?caras de quadradinhos de p?o tostados e temperados com sal, pimenta e or?gano 1/2 x?cara de azeitonas pretas cortadas em fatias 1/4 x?cara de suco de lim?o 1/4 x?cara de vinagre 1/4 x?cara de ?leo 1 dente de alho amassado

1/2 colher de ch? de or?gano

sal

uva branca