Fantasias de Papai Noel Materiais importantes na confec??o da fantasia do Papai Noel em alta nos armarinhos de Juiz de Fora para a festa de Natal

*Colabora??o: Renata Solano

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Laura Martins Ferreira

Dezembro/2007

Carnaval, festa junina e natal s?o as datas festivas que, no Brasil, pedem uma roupa t?pica. Fantasias que escondem a verdadeira identidade, que incrementam o visual e a decora??o das festas e, mais importante ainda, fantasias que geram alegria e esperan?a entre as crian?as.

A fantasia de Papai Noel, conhecida hoje pela blusa vermelha e branca foi obra do cartunista Thomas Nast, na revista "Harper's Weeklys", em 1886, na edi??o especial de Natal.

E, mesmo sem conhecer muito bem a origem do mito sobre o Papai Noel, muitas pessoas se vestem com a fantasia para tirar fotos com as crian?as nos shoppings, ou para distribuir presentes nos bairros, ou ainda, para divertir a noite de natal dentro de casa.

Seja por qualquer um desse motivos, o com?rcio tem comemorado a chegada do natal. O motivo? Al?m dos presentes e comida especial para as festas de fim de ano, o natal revela a grande procura por roupas de Papai Noel.

"A roupa completa custa R$ 89**, com barba, cal?a, camisa, gorro e saco de presentes. Geralmente as mulheres ? que v?m na loja para comprar, mas quem usa mesmo s?o os maridos! E, para aqueles papais que s?o magrinhos, n?s vendemos o enchimento para fazer volume na barriga, ele custa apenas R$ 3" , explica o propriet?rio de um armarinho da cidade, M?rio L?cio da Silva.

No centro de Juiz de Fora mesmo, na rua Marechal Deodoro e na avenida Get?lio Vargas, voc? encontra diversas lojas que vendem fantasia para o bom velhinho. O pre?o varia muito, de R$ 50** ? R$90**, tudo isso dependendo da qualidade do material, e, portanto, de sua durabilidade. "A nossa fantasia ? boa e dura, no m?nimo dez anos, ent?o vale a pena investir uma vez s? do que comprar todo ano uma nova" , defende M?rio L?cio.

No entanto, a procura n?o ? somente por fantasias completas. "A maior procura ? por gorros e barbas. Os gorros, por exemplo, todo mundo pode usar, desde mulher at? homem, desde crian?a at? idosos. As barbas podem ser de algod?o ou mesmo daquele n?ilon de cabelo de boneca" , conta M?rio.

Origem O Papai Noel, como conhecido atualmente, foi inspirado na figura do bispo S?o Nicolau que dava aux?lio aos pobres e, na ?poca de Natal, saia ?s ruas distribuindo presentes aos menores abandonados e saquinhos de ouro aos necessitados. Com sua generosidade ati?ou a curiosidade do povo, e, ent?o, o bispo passou a auxiliar clandestinamente as pessoas, colocando os presentes nas chamin?s das casas. Este fato deu origem ao costume das crian?as de deixarem meias nas lareiras a espera de presentes.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social da UFJF