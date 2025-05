Quarta-feira, 05 de dezembro de 2007, atualizada ?s 10h13

Coral "Descobrindo a M?sica", da AMAC, se apresenta no domingo para abertura oficial do Natal em Juiz de Fora

Com repert?rio composto com 14 m?sicas e can?es de natal, o Coral Descobrindo a M?sica realiza a apresenta??o conhecida como "Cantata de Natal", para marcar a abertura oficial do Natal em Juiz de Fora.

Na edi??o desse ano, o coral vai contar com a participa??o de 80 idosos que fazem parte do programa da prefeitura pr?-idoso e as 400 crian?as do Programa Curumim. Al?m disso, o m?sico Fernando Muzzi ficou respons?vel pela cria??o dos arranjos musicais. No repert?rio est?o 14 can?es, entre elas, "Chegou o Natal", "Noite Feliz", "Bate o sino" e "Planeta Cora??o".

De acordo com a assessoria da AMAC, a import?ncia de marcar a abertura do Natal com a presen?a do coral ? a de proporcionar ao p?blico o sentimento de prosperidade, esperan?a e oportunidade para todos.

Coral Descobrindo a M?sica

Atrav?s da apresenta??o no coral, crian?as e adolescentes da periferia de Juiz de Fora t?m a chance de mostrar o seu talento e a capacidade de emocionar o p?blico com a m?sica. O coral ? um dos maiores em concentra??o de vozes infantis da Am?rica Latina e proporciona ?s mil crian?as o primeiro contato com o meio musical.

O evento acontece no domingo, dia 09 de dezembro, ?s 20h no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM).

