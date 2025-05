Segunda-feira, 12 de novembro de 2007, atualizada ?s 16h

Ambulat?rio Nossa Senhora da Gl?ria realiza a II Feira de Natal em prol dos cerca de mil assistidos

S?lvia Zoche

Subeditora

A II Feira de Natal realizada pelo Ambulat?rio Nossa Senhora da Gl?ria (Rua Feliciano Pena, 187, Mariano Proc?pio) vai ser composto de trabalhos artesanais realizados pelos volunt?rios da associa??o e por alguns assistidos. A exposi??o acontece no supermercado que fica na Avenida Rio Branco, 5001, de 15 a 18 de novembro, de 9h ?s 20h.

O ambulat?rio existe h? 54 anos, fundado pelo padre redentorista Jaime Snuck, que hoje est? com 85 anos, como conta a coordenadora e administradora da casa, Irm? Leonor.

As 40 volunt?rias que trabalham com o artesanato s?o senhoras que produzem os materiais para a feira, d?o aulas de costura, bordado, croch? na associa??o, de fevereiro a dezembro. Parte do material que produzem v?o para a feira. de natal. "A venda do artesanato reverte na compra do necess?rio para compor o enxoval de gestantes pobres e tamb?m para compras de coisas que a casa precisa para ajudar a quem nos procura" , diz irm? Leonor.