Museus:uma viagem ao passado

Este ? o Gabriel Lobato Candido Silva. Ele ? o nosso convidado do m?s e j? chega trazendo uma dica superlegal: conhecer os segredos dos nossos antepassados.

Ent?o, que tal colocarmos um lanche na mochila e embacarmos numa viagem no tempo em alguns museus da cidade?

Para embarcar nesta aventura, nada melhor que conhecer um pouco sobre um dos meios de transporte mais importantes, o trem. O Museu Ferrovi?rio tem miniaturas, instrumentos de trabalhos, m?veis, livros, fotografias e at? locomotivas de verdade.

A segunda parada ? no primeiro museu de Minas Gerais, o Mariano Proc?pio. L? a gente encontra um acervo de mais de 45 mil objetos. Tem quadros, m?veis, esculturas, roupas, fotografias, livros raros, lou?as, j?ias, armas e medalhas. Al?m disso, voc? pode conhecer plantas, minerais, f?sseis e animais 'irados' no setor de hist?ria natural.

Se voc? ? louco por moedas, o lugar certo ? o Museu do Banco de Cr?dito Real. L?, a gente encontra balan?as, notas de dinheiro e moedas desde a ?poca da aboli??o dos escravos at? hoje.

Museu do Banco de Cr?dito Real

Endere?o: Rua Halfeld, 504 Avenida Get?lio Vargas, 455 (esquina coma Rua Halfeld)

Visitas: segunda a sexta, das 11h ?s 16h

Viagem sem m?sica n?o rola...Vamos, ent?o, conhecer a hist?ria do r?dio no museu que fica dentro de um vag?o de trem estacionado em uma linha da antiga Rede Ferrovi?ria Federal, na Pra?a da Esta??o.