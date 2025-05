Aprenda a desenhar um elefantinho Com lápis, borracha, papel e compasso, é fácil fazer o desenho. O desenhista Wagner Hansen dá as dicas para ficar mais bonito

7/10/2011

Ele é orelhudo, tem uma tromba enorme e belas presas de marfim. É claro que estamos falando do elefante: aquele animal grandão, pesado e que morre de medo de rato. Com o Portal ACESSA.com, você aprendeu a desenhar uma coruja, um gato, um polvo e uma arara. Dessa vez, o desenhista Wagner Hansen ensina a desenhar um elefantinho, usando lápis, borracha, papel e compasso.

Os materiais para desenhar o cartoon são fáceis de fáceis de encontrar. Abaixo, seguem algumas dicas sobre cada objeto.

Lápis: está disponível nas mais variadas formas, desde o mais duro até o mais macio. O grafite mais duro tem uma vida útil mais longa e deixa menos resíduos no papel. Já o mais macio deixa mais resíduos e tem a tendência a acabar mais rápido que os outros.

Borracha: existe uma grande variedade de borrachas no mercado e pode ser encontrada em qualquer papelaria por ser um material de valor acessível. A borracha branca é a mais usada por ser a mais delicada, além de não esfarelar.

Papel: os mais utilizados são o papel canson e o popular sulfite.

Compasso: muito utilizado para obter círculos perfeitos. Para iniciação, você pode optar por modelos mais simples.

Introdução

Para dar os primeiros passos nesse mundo fantástico do cartoon, que tal começar com alguns rabiscos? Segundo Wagner, eles vão estimular seu potencial criativo. A dica é pegar algumas folhas de papel e fazer todo tipo de rabisco que vier à sua cabeça. "Vale tudo, não há limites", lembra o desenhista. Use as formas abaixo como exemplos:

Os textos são revisados por Thaísa Hosken