Ter?a-feira, dia 9 de dezembro de 2008, ?s 11h38

Cine-Theatro Central recebe ilumina??o em noite de festa natalina

Guilherme Ar?as

Rep?rter



O Cine-Theatro Central recebeu as luzes do Natal na noite desta segunda-feira, 8 de dezembro, em um evento que j? faz parte do calend?rio natalino da cidade. A festa de inaugura??o da ilumina??o especial contou com show de fogos de artif?cio, m?sica e muita luz. Foram utilizadas 30 mil micro-l?mpadas, 600 metros de fio, 170 metros de corda luminosa, al?m de guirlandas e ?rvores de Natal para a decora??o.

Antes das luzes serem acesas, a festa come?ou dentro do teatro, com a apresenta??o do coral da Universidade Federal de Juiz de Fora, (UFJF) regido pelo maestro Andr? Pires. O grupo interpretou cl?ssicos da m?sica brasileira e arrancou gritos e aplausos das centenas de pessoas que compareceram.

O executivo de contas S?rgio Leit?o Gomes fez quest?o de levar toda a fam?lia para assistir ao espet?culo. "No ano passado eu assisti ? inaugura??o das luzes e este ano quis que minha fam?lia tamb?m presenciasse esse momento. As luzes v?o estar presentes todos os dias, mas v?-las acesas pela primeira vez ? uma emo??o diferente" .

Ao lado da filha e da neta, a costureira Maria Clara Teixeira tamb?m aprovou a decora??o de Natal do teatro. "Achei tudo muito bonito. A ilumina??o do pr?dio da Prefeitura tamb?m ficou ?tima. A cidade est? bem enfeitada neste Natal" , avalia.

A ilumina??o ? uma parceria entre a UFJF e o programa "Natal de Minas", da Companhia Energ?tica de Minas Gerais (Cemig). Para a decora??o e a festa de inaugura??o foram gastos cerca de R$ 24 mil.