JF oferece v?rias op?es de festas para a noite da virada Para n?o correr o risco de ficar sem programa??o no r?veillon,

o portal ACESSA.com d? algumas dicas

Daniele Gruppi

Rep?rter

Madalena Fernandes

Revis?o

22/12/2008

Se voc? ? daqueles que gostam de passar o r?veillon em festa, com m?sica de qualidade e uma ceia requintada, Juiz de Fora reserva programa?es para v?rios gostos e idade.

Dizem que o que se faz durante a virada ? o que vai acontecer durante todo o ano. Ent?o, se n?o vai viajar e ainda n?o sabe onde passar a noite da virada, confira as dicas do portal ACESSA.com e divirta-se!

AABB A Associa??o Atl?tica Banco do Brasil (AABB) inaugura o novo sal?o no r?veillon. Este ano a festa fica por conta da banda Maria, que animou o p?blico na passagem de 2001 e 2008. Haver? a tradicional queima de fogos para os convidados.

Quanto? R$ 200 (mesa para quatro pessoas)

Onde fica?

Cultural Bar O pop rock entoado pela banda S.A vai invadir o Cultural na passagem de ano. Uma mesa de frios vai ser liberada para quem for curtir o r?veillon no local.

Quanto? R$ 25 (masculino e feminino)

Onde fica?

Cascatinha Country Clube A festa vai rolar no Cascatinha Country Clube ao som da banda Mosaico. Como n?o poderia faltar, haver? queima de fogos.

Quanto? R$ 180 (mesa com quatro cadeiras para s?cios), R$ 250 (mesa com quatro cadeiras para n?o-s?cios)

Onde fica? rua

Parlatorium Music Lounge A banda Zona Blue vai agitar o Parlatorium no r?veillon, com o melhor dos anos 80. A casa oferece mesa de frutas e caf? da manh? e vista privilegiada para a queima de fogos no Morro do Cristo.

Quanto? R$ 35 (individual), R$ 200 (mesa para quatro pessoas)

Onde fica? avenida

Bacco Bertrand e L?o Maia se unem para tocar os cl?ssicos do rock nacional e internacional, pop e MPB, no Bacco. Al?m da m?sica de qualidade, haver? buffet, que inclui frios, saladas e prato quente.

Quanto? R$ 200 (casal). O convite d? direito a uma garrafa de espumante.

Onde fica? avenida

Hotel Fazenda Santa Helena A festa do dia 31 de dezembro come?a ?s 21 h. No comando da cabine de som, estar? DJ Ant?nio.

Quanto? R$ 45 + taxa de servi?o

Onde fica? antiga BR-040 (Paraibuna - Sim?o Pereira)

Telefone:(32) 3799-2618

Esta??o S?o Pedro A dupla sertaneja Gean e Roger se apresenta na tradicional festa da Esta??o S?o Pedro. Os cantores v?o gravar o novo CD da banda ao vivo. Na mesa, os juizforanos ter?o direito a cestas de frutas, champagne e um CD da dupla.

Quanto? R$ 15 (individual antecipado), R$ 150 (mesa para quatro pessoas)

Onde fica? rua

ABCR J? virou tradi??o comemorar a virada do ano no Clube ABCR. Alan e Alisson promove no dia 31 de dezembro uma grande festa. Al?m do show da dupla, o p?blico contar? com a participa??o especial da Banda Muamba, que ? sucesso e refer?ncia nacional no pop rock e tamb?m da cantora Ludi da Matta.

Quanto? R$ 15 (individual antecipado), R$ 40 (camarote feminino), R$ 50 (camarote masculino), R$ 130 (mesa para quatro pessoas)

Onde fica? avenida

