Quinta-feira, 04 de dezembro de 2008, atualizada ?s 18h07

Cantora Joanna marca presen?a em cantata de Natal no CCBM

Neste domingo, 7 de dezembro, o Coral Descobrindo a M?sica vai alegrar a noite dos juizforanos com muita m?sica, vinda das janelas do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, na Cantata de Natal. A novidade deste ano ? a presen?a da cantora Joanna.

O coral ? composto por 280 crian?as das oficinas da Amac, al?m de, aproximadamente, 70 idosos do do programa Pr?-Idoso. "Essa mistura ? uma forma de aproximar as gera?es" , diz a coordenadora dos programas s?cio-educativos da Amac, Carla Salom?o.

O coral ? uma parceria entre a Amac e a Casa de Cultura Esta??o Palco, cujos regentes trabalham durante o todo o ano, preparando as crian?as e idosos com atividades de musicaliza??o, especialmente para o espet?culo. Para este ano, cerca de 15 can?es t?picas de Natal est?o no repert?rio. Joanna vai encerrar a apresenta??o da Cantata com seis m?sicas: A Padroeira, Romaria, Ave Maria, Can??o da Fam?lia, Ent?o ? Natal e Noite Feliz.

Outra novidade ? a apresenta??o do jingle pelo cantor Dhaal. Segundo Carla, o espet?culo est? marcado para 20h e deve come?ar pontualmente. A previs?o ? que ele tenha dura??o de at? uma hora e meia.