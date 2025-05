Quinta-feira, 04 de dezembro de 2008, atualizada ?s 17 h

Opera??o Natal Saud?vel fiscaliza estabelecimentos de Juiz de Fora

Daniele Gruppi

Rep?rter

Fiscais da Secretaria de Pol?ticas Urbanas (SPU) apreenderam nesta quinta-feira, dia 04 de dezembro, 12 quilos de queijo sem identifica??o, um quilo de requeij?o com data de validade vencida e cinco bandejas de p?o de alho com tr?s unidades tamb?m vencidas, em lojas do centro. A fiscaliza??o faz parte da Opera??o Natal Saud?vel.

O fiscal da SPU, Marcos Rodrigues Fabrino J?nior, afirma que o primeiro dia de fiscaliza??o teve um saldo positivo. "Visitamos quatro estabelecimentos e tivemos um n?mero de apreens?es pequeno" , avalia. Em 2007, foram 42 lojas vistoriadas, sendo que em 25 havia irregularidades.

A a??o vai ser realizada at? o dia 30 de dezembro. O objetivo ? percorrer todos as locais que comercializam produtos t?picos - aves em geral, carne de porco, latic?nios, bacalhau, frutas frescas e secas, etc, para garantir a qualidade dos alimentos consumidos durante as comemora?es de fim de ano. Os fiscais verificam se os estabelecimentos t?m alvar? de funcionamento e se respeitam as normas higi?nico-sanit?rias. Os alimentos apreendidos v?o ser inutilizados no aterro sanit?rio municipal.