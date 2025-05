Quinta-feira, 04 de dezembro de 2008, atualizada ?s 17 h

Avenida Get?lio Vargas ? parcialmente interditada para montagem da estrutura da Cantata de Natal

Guilherme Ar?as

Rep?rter

Os motoristas que trafegam pela avenida Get?lio Vargas, no centro, devem ficar atentos ?s obras de montagem da estrutura da Cantada de Natal. Nesta quinta-feira, 4 de dezembro, uma pista da avenida foi interditada para a montagem entre as ruas S?o Jo?o e Santa Rita.

No domingo, os seguintes trechos ser?o totalmente interditados a partir das 15h: avenida Get?lio Vargas, entre rua Halfeld e Pra?a Ant?nio Carlos; rua Halfeld, entre rua Paulo de Frontin e avenida Get?lio Vargas; rua S?o Jo?o, entre rua Batista de Oliveira e avenida Get?lio Vargas; rua Batista de Oliveira, entre rua Santa Rita e S?o Jo?o; rua Batista de Oliveira, entre rua Floriano Peixoto e avenida Get?lio Vargas; rua Paulo de Frontin e rua Fonseca Hermes.

A partir do meio dia de domingo, ser? proibido o estacionamento de ve?culos em parte das ruas Marechal Deodoro, Floriano Peixoto e Paulo de Frontin.

Segundo a Ag?ncia de Gest?o do Transporte e Tr?nsito (Gettran), os ve?culos que v?o circular na Get?lio Vargas dever?o acessar a rua Floriano Peixoto e avenida Francisco Bernardino. Os que estiverem na rua Halfeld dever?o sair pela rua Paulo de Frontin, e os ve?culos que circulam na S?o Jo?o e Batista de Oliveira, entre Get?lio Vargas e rua Santa Rita, dever?o sair pela Santa Rita.

A Cantada de Natal acontece no pr?dio do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), neste domingo, 7 de dezembro, ?s 20h.