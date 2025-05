Ter?a-feira, 09 de dezembro de 2008, atualizada ?s 15 h

UBS de Linhares promove Feira de Natal com artigos confeccionados pelos pacientes. Renda ser? revertida para novos trabalhos

Daniele Gruppi

Rep?rter

Moradores e pacientes da Unidade B?sica de Sa?de (UBS) do bairro Linhares realizam uma Feira de Natal na galeria do PAM-Marechal, andar t?rreo, das 7 h ?s 16 h. Os produtos expostos foram confeccionados pelos pacientes com material de reciclagem, como garrafas pet, papel?o, jornal, biscuit, fuxico, croch? e tric?, dentre outros.

Segundo uma das organizadoras do evento Simone Auxiliadora, a exposi??o envolve artes?os que participam do Projeto Arte Sa?de Linhares. O objetivo ? promover a auto-estima dos assistidos e integrar a comunidade aos agentes que atuam no setor de sa?de daquele bairro. "Come?amos o projeto h? quatro anos com 17 pessoas, e j? contamos com 52."

Os recursos ser?o revertidos para a compra de materiais, possibilitando que os grupos atendidos pela UBS do bairro executem novos trabalhos. A feira acontece at? a pr?xima sexta-feira, dia 12 de dezembro.

No dia 17 de dezembro, 11 UBSs promovem uma feira no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), na avenida Get?lio Vargas, 200. As unidades participantes s?o: Linhares, Santa Rita, Bandeirantes, Retiro, Alto Graja?, J?quei Clube II, Igrejinha, Vila Esperan?a, Santo Ant?nio, Nossa Senhora Aparecida e Santa Luzia (ver mapas).