Fa?a suas contas para conhecer as chances do Galo Faltando duas rodadas para o t?rmino da 1? fase da Ta?a Minas,

Tupi s? depende de suas for?as

Guilherme Oliveira

*Colabora??o

01/11/2006

L?pis e papel nas m?os! Vamos fazer contas. Qual torcedor nunca fez contas para o seu clube de cora??o se classificar, n?o ser rebaixado ou garantir uma vaga em um importante torneio? Apesar de muita gente n?o gostar da matem?tica, ? ela que acaba sendo fundamental para avaliar a situa??o do clube que se torce.

No caso do Tupi, na Ta?a Minas Gerais, a conta ? f?cil: dois jogos + duas vit?rias = classifica??o do Galo e dois jogos + duas derrotas = desclassifica??o do time. E as outras hip?teses? Vamos ?s contas:

"A semana decisiva" promete. Dos oito clubes da Ta?a Minas Gerais, seis t?m chances de continuar na competi??o para a fase semi-final. Somente Uberl?ndia e Unitri n?o t?m mais condi?es matem?ticas de classifica??o.

O Tupi est? na quinta posi??o com 18 pontos. Faltando dois jogos, Uberl?ndia, em casa, e Villa Nova, fora, simulamos o que o Galo Carij? tem que fazer, caso aconte?a os seguintes resultados.