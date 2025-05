Sem torcida, Thales faz de cabeça e garante liderança do Tupynamb?s

Sem torcida, Thales faz de cabeça e garante liderança do Tupynambás

Matheus Brum 10/10/2016

Alguns torcedores desavisados chegaram a ir ao Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. Porém, ao chegar, se deparavam com os portões fechados. Motivos? Interdição da Polícia Militar. A princípio, são três reclamações: os galhos das árvores estão longos e podem ser usados como “armas” pelos torcedores; problemas nas caixas d’água e também a falta de construção de uma entrada que separe a entrada dos torcedores que acessam o Municipal pelo portão do Bairro Aeroporto.

Antes da bola rolar, o Diretor Executivo do Tupynambás, Alberto Simão, conversou com a imprensa e disse que se reuniu com os gestores da ADJF (Handebol) e JF Vôlei para conversar sobre o esporte na cidade. Do encontro, saiu um grupo que vai se reunir com o Prefeito Bruno Siqueira e apresentar um projeto para melhorar o desporto em Juiz de Fora. Esse encontro ainda não tem data certa de acontecer.



Dentro de campo, o jogo era duro. Afinal, líder e vice-líder estavam se encontrando. Tupynambás e Betinense se enfrentaram duas vezes pelo Grupo C da Segundona Mineira, com uma vitória para cada lado. No primeiro confronto, em Juiz de Fora, 4 a 1 para o Baeta. No returno, em Sete Lagoas, o Betinense venceu por 2 a 0, decretando a única derrota do Leão do Poço Rico na competição.



Além de garantir a liderança do Hexagonal Final, a partida era mais especial ainda para Ademilson. O maior artilheiro da história do Mário Helênio, com 47 gols marcados, completou 42 anos de muita disposição nesse domingo. E queria um gol para poder coroar com chave de ouro essa data tão especial.



O jogo começou truncado, com as duas equipes buscando o controle do meio de campo. Esse período de estudo tornou a partida burocrática, com poucas chances criadas e os dois times abusando dos chutões, que não resultavam em nada.

O segundo tempo foi completamente diferente. Mesmo debaixo do sol forte que fazia em Juiz de Fora, os atletas corriam e tentavam criar oportunidades de gols. E foi nesse contexto que apareceu a estrela de Thulio, goleiro do Betinense. O camisa 1 foi responsável por quatro defesas incríveis, em finalizações de Ade, Thales, Cassiano e Igor Soares.

Só que de tanto insistir, o Baeta enfim chegou ao gol. Aos 37, Juninho levantou da esquerda e Thales, no segundo pau, testou firme no canto esquerdo. A bola ainda beijou a trave esquerda e morreu no lado direito da meta do Betinense.

Com o placar adverso e vendo a liderança escapar, a equipe de Betim foi pra cima e fez pressão nos últimos minutos. Se do lado de lá tinha um goleiro inspirado, do lado de cá também. César fez duas grandes defesas em chutes de Lucas Kattah e Thiago, dentro da pequena área, garantindo os três pontos e os 100% de aproveitamento dentro de Juiz de Fora.

Após a partida, festa para Adê. Os jogadores cantaram parabéns nos vestiários e a diretoria preparou um bolo para homenagear um dos principais ídolos da cidade.

Com o resultado, o Baeta chegou aos 7 pontos e assumiu a liderança do Hexagonal Final. Na próxima rodada, enfrenta o Jacuntinga, no domingo, às 11 horas, no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, de preferência, com torcida.

Ficha Técnica



Gol: Thales (TUP), aos 37 min do 2º tempo



Tupynambás: César, Miguel, Thales, Washington e Hipólito; Caetano, Canário e Juninho (JP); Igor Soares (Gustavo), Cassiano (Igor Balotelli) e Ademilson. Técnico: Gérson Evaristo;



Betinense: Thulio, Marcelo, Breno, Luís e Williams Batista; Denílson, Renato Silva (Elivelton), Diego Henrique e Magalhães; Luiz Antônio (Thiago) e Felipe Caldeira (Lucas Kattah). Técnico: Frederico Pacheco;



Arbitragem: Flávio Henrique Coutinho (MG), auxiliado por Frederico Soares Vilarinho (MG) e Marciano Pires de Lima (MG);Público e Renda: 0 pagantes, 0 presentes, R$ 0,00