Opções para a noite da virada em JF

Se você é daqueles que gostam de passar o reveillon em festa, com música de qualidade e uma ceia requintada, Juiz de Fora reserva programações para vários gostos e idades. Então, se não vai viajar e ainda não sabe onde passar a noite da virada, confira as dicas do portal ACESSA.com e divirta-se! Entre as opções estão bares, restaurantes, casas noturnas e hotel fazenda »»»