



Contagem regressiva para o Vestibular

E agora, como me preparar?

Mal acabou a primeira etapa do vestibular e l? vem outra. Mais uma overdose de adrenalina no organismo. Para quem leu o artigo anterior, continuam valendo todas as dicas. Por?m, pela ansiedade do momento achamos que precisamos de algo mais para esta nova etapa. Tudo bem, a? v?o mais algumas dicas, que espero, possam ajud?-los.

Toca o despertador, come?a a ?ltima etapa...

Assim que voc? acordar ou for acordado, antes de se levantar, d? uma boa espregui?ada, respire fundo e acredite no seu sucesso. Independente de sua cren?a, ore, reze ou seja l? o que voc? fa?a. Agrade?a por ter chegado at? este ponto e pe?a uma forcinha para conquistar seu objetivo final.

Ap?s levantar tome um bom banho. Nesta hora ajuda a despertar e relaxar tamb?m. Pr?ximo passo recarregar as energias com um bom caf? da manh?. Cuidado, opte por uma alimenta??o leve mas, nutritiva. N?o fique revisando mat?rias, isto s? atrapalha. Procure relaxar. Se for preciso encontre um lugar que voc? ache relaxante, um cantinho qualquer. No almo?o, mais uma vez opte por uma refei??o leve com destaque para saladas e carboidratos. Fa?a sua alimenta??o mais cedo, n?o deixe para um per?odo muito pr?ximo da prova. Durante o per?odo de digest?o voc? poder? ficar com sono ou mesmo n?o render 100% devido ao pr?prio processo digestivo.

Pronto. Chegou a hora. Escolha uma roupa confort?vel e de acordo com a temperatura que estiver fazendo. Antes de sair confira se tudo est? em ordem ? material documentos ? mas lembre-se de separar tudo no dia anterior de prefer?ncia. N?o deixe nada para a ?ltima hora, isto s? ir? aumentar a ansiedade Agora ? ir para o local da prova. A todo o momento procure controlar sua respira??o. Isto vale at? durante a prova. A ansiedade e o nervosismo geram um mecanismo que comprometem seu rendimento. O excesso de adrenalina na corrente sang??nea produz uma forte rigidez muscular em todo o corpo. Com esta rigidez nos m?sculos tor?cicos nossa respira??o fica ?curta? e a oxigena??o do c?rebro fica diminu?da. ? como se voc? perdesse o ?turbo? do seu motor. Respire profundamente pelo nariz e expire lentamente pela boca. Lembre-se: os dois combust?veis do c?rebro s?o glicose (j? abastecida pelo caf? da manh? e almo?o) e oxig?nio (ent?o controle sua respira??o).

Aqui valem destacar duas dicas do matem?tico Luiz Eduardo de Souza Ikeda: ?1- Lembre-se de que n?o ? preciso saber toda a mat?ria. Dominar bem 70% de tudo ? suficiente para entrar em qualquer faculdade. Os vestibulares de hoje cobram mais a capacidade do aluno de associar conceitos b?sicos e criar em cima de situa?es novas.

2- Estudar bastante n?o ? suficiente para passar, mas para disputar a vaga em iguais condi?es com os demais. Passar, muitas vezes, depende de outros fatores alheios ? sua vontade.? Por isso, n?o se compare com os outros candidatos, isto s? o deixar? mais ansioso. Ningu?m sabe tudo. Controle o principal fator externo, a ansiedade, e confie no seu potencial. Com a prova em m?os, respire profundamente para expulsar a tens?o. Desligue-se de tudo l? fora, procura concentrar-se exclusivamente na prova, evitando assim dispers?es. Abra a prova e leia todas as quest?es pelo menos duas vezes, com muita calma e aten??o, antes de iniciar. Procure come?ar da mais f?cil para o mais dif?cil. A? v?o mais duas dicas encontradas em quase todas as literaturas e artigos do assunto: em prova dissertativa cuidado com os "ACHISMOS" e n?o generalize!

Ao t?rmino da prova evite ficar discutindo com outros colegas sobre as respostas. V? para casa e comece tudo de novo para o pr?ximo dia, a pr?xima prova.

A maratona do vestibular ? muito desgastante, mas tem de ser enfrentada. Vale citar a Psic?loga Kathy Amorim, professora da UFES: ?O vestibular de fato seleciona. Seleciona os mais determinados, os que melhor aproveitam as chances sociais que tiveram, os de maior controle emocional, os com mais facilidade de suportar frustra?es e postergar desejos... numa palavra os que estudam com senso de realidade na justa medida na necessidade para o curso que elegerem disputar uma vaga.? Boas provas e sucesso!

Eduardo Santos ? psic?logo e consultor

formado pelo Centro de Ensino Superior

de Juiz de Fora e P?s-Graduado em Consultoria em RH.

