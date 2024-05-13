



Al?m do conhecimento



inibidos a falar, os primeiros anos escolares, o incentivo ? leitura, etc. Al?m disso, as experi?ncias que acumulamos em nossa vida interferem na forma como vemos os momentos em que temos que nos expressar verbalmente. Uns encaram como oportunidade, outros como amea?a. Para uns tudo ? natural, para outros medo e ansiedade dominam.

O segundo passo ? acreditar e arriscar. Se ? na escola onde muitas vezes desenvolvemos o medo de expor nossas id?ias, ? l? tamb?m o melhor lugar para superar esta barreira. E esta afirma??o vale para qualquer fase de nossa educa??o: 1?, 2? ou 3? graus. Quanto mais cedo melhor. ? durante a vida estudantil que podemos correr o risco e errar sem maiores conseq??ncias. ? nesse per?odo que ? permitido nos proteger com a celebre frase: "mas eu estou aprendendo!"

Se voc? precisa de mais argumentos para se decidir a enfrentar e superar suas barreiras de comunica??o apresentamos mais tr?s. Se voc? n?o viveu, pelo menos j? presenciou uma das seguintes situa?es:

Situa??o 1: Trabalho em grupo para apresenta??o em sala de aula. Voc? pesquisa, digita, prepara tudo, mas nega-se a falar l? na frente. Enquanto isto, um de seus colegas que pertence ao grupo, pouco fez, mas como tem facilidade para falar fica com a parte da apresenta??o. Fim da hist?ria: por mais que voc? tenha feito e at? saiba mais do que ele sobre a mat?ria, se ele fez uma boa apresenta??o ? com ele que ficar?o os maiores cr?ditos aos olhos do professor.

Situa??o 2: Entrevista de est?gio. Voc? e um colega disputam a vaga. Na escola todos sabem que voc? ? o melhor aluno e o seu concorrente ? apenas, digamos, bom. Mas ele tem uma comunica??o impec?vel. Sabe expor id?ias e fala com desenvoltura. J? voc? ? inibido e sente dificuldades para apresentar seu conhecimento com mais consist?ncia. Embora j? tenhamos dito que voc? sabe mais do que o seu colega, na imagem criada pelo entrevistador qual dos dois transmite mais seguran?a? Qual dos dois gerou uma impress?o de maior conhecimento? E por fim, quem tem mais chances de ser contratado? Lembre-se: na era da comunica??o n?o basta ter conhecimento ? preciso saber transmit?-lo.

Situa??o 3: Recorrendo a ilustra??o da situa??o 2, digamos que duas pessoas conforme o perfil citado trabalhem numa empresa. Sabendo que hoje a lideran?a n?o ? mais focada nas habilidades t?cnicas e sim nas humanas e gerenciais - entre as quais a comunica??o tamb?m ? destaque - qual dos dois ter? maior probabilidade de ocupar uma vaga de supervis?o ou ger?ncia? S? para esclarecer, seu concorrente ? bom, mas voc? ? muito melhor tecnicamente. Da mesma forma ele leva uma enorme vantagem na comunica??o.

Pelo que temos visto em nossa experi?ncia em consultoria e recrutamento e sele??o, pessoas com comunica??o eficaz levam grande vantagem. O que quero ? que voc? reflita sobre a necessidade de investir no desenvolvimento de sua express?o verbal. Todo seu esfor?o e dedica??o ao estudo podem ser prejudicados sem uma boa transmiss?o que gere a imagem de confiabilidade. Como diz a sabedoria popular n?o basta ser bom, ? preciso parecer bom. E para isto saber falar com seguran?a ? essencial. Voc? poder? recorrer a cursos, livros especializados, mas principalmente dever? aproveitar as oportunidades de praticar. E as melhores s?o os trabalhos em sala de aula. Enfrente o frio na barriga, o suor nas m?os, enfim o medo. Voc? s? tem a ganhar. Comece devagar, dentro do que voc? julgar poss?vel. Por?m n?o perca as oportunidades. Elas lhe far?o muita falta no futuro. Voc? pode muito mais. N?o espere. Fa?a melhorar!

Eduardo Santos ? psic?logo e consultor

formado pelo Centro de Ensino Superior

de Juiz de Fora e P?s-Graduado em Consultoria em RH.

Saiba mais clicando aqui.