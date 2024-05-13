[php]insere("tit_eduardosantos")[/php]

J? iniciei v?rios artigos com ditados, hist?rias populares ou mesmo anedotas. Desta vez quero recorrer a um pequeno texto b?blico. Em Eclesiastes 9:10 encontramos: "Tudo quanto te vier ? m?o para fazer, faze-o conforme as tuas for?as". Ou seja, fa?a o melhor. N?o o melhor que os outros, mas o seu melhor. Este ? um importante passo para o aperfei?oamento cont?nuo.

Na verdade, o texto referido nos evoca a um auto-compromisso: fazer o nosso melhor. ? um princ?pio fundamental para alcan?armos nossos objetivos e metas. Quantos de n?s queremos alguma coisa, e as desejamos sinceramente, por?m n?o assumimos um compromisso total com sua realiza??o. S?o aqueles que querem passar em um vestibular de alta concorr?ncia ou uma vaga em um est?gio de igual procura. Querem, por?m n?o estabelecem um cronograma, um roteiro para realizar o objetivo pretendido. S?o pessoas que n?o se disciplinam para fazer o seu m?ximo, superar seus limites. Querem, mas n?o assumem a responsabilidade. Resultado: frustra?es.

O desafio de nossas vidas ? a supera??o de limites, ? realizar o que buscamos e alcan?ar prazer nestas realiza?es. Contudo devemos ter o cuidado de n?o vivermos uma vida de pura competitividade, ainda mais sem prop?sito claro.

As pessoas que criam como referencial os outros e n?o a si mesmos correm o risco de viverem t?o estressadas que n?o conseguem perceber sua evolu??o e/ou n?o conseguir saborear as pequenas vit?rias de cada dia. Em artigos passados j? escrevi que para sermos ?o melhor? ? muito mais f?cil quando este n?o ? o nosso objetivo final. Ou seja, se nosso compromisso for melhorarmos a cada dia, buscando superar nosso limite anterior, as coisas acontecem. Entretanto, quando o referencial ? o outro aluno, colega ou "modelo qualquer", seja no trabalho, escola, esporte, etc. as coisas ficam muito mais dif?ceis. ? uma corrida que nos desgasta por demais e n?o nos permite usufruir as etapas vencidas.

O vers?culo b?blico que citei tem um complemento que diz que devemos aproveitar para realizarmos as coisas enquanto podemos, pois depois n?o adianta "chorar em leite derramado".

Assuma o compromisso com sua vida e com a realiza??o de seus sonhos. Crie um roteiro ou cronograma de estudos. Pe?a ajuda, a quem pode lhe dar, para superar suas dificuldades e abrir caminho para aquele est?gio ou emprego t?o desejado. N?o adianta nada ser apenas otimista ? preciso ser entusiasta. O otimista ? aquele que acredita que tudo vai dar certo. O entusiasta acredita que tudo vai dar certo e que ele ? parte importante, por meio de seu poder de realiza??o para que isto aconte?a. O entusiasta luta com determina??o para realizar as coisas. O otimista, por vezes, s? torce para que as coisas aconte?am. E voc? ? otimista ou entusiasta? Esta ? uma escolha que apenas voc? pode fazer. E ? importante frisar: se sua resposta foi otimista saiba que ? poss?vel mudar sua escolha. E isto depende unicamente de voc?. Assuma um compromisso com voc? e fa?a o seu melhor.

N?o espere. Fa?a acontecer.

Eduardo Santos ? psic?logo e consultor

formado pelo Centro de Ensino Superior

de Juiz de Fora e P?s-Graduado em Consultoria em RH.

