Inscri??o para o Vestibular da UFJF
n?o ser? mais pelos Correios
Op?es: internet e postos de atendimento

Ludmila Gusman
17/07/02

Os candidatos que pretendem participar do Vestibular/2003 ou do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e que moram em outra cidade, s? poder?o fazer a inscri??o pela internet, ao inv?s dos Correios como acontecia at? ent?o. A decis?o foi anunciada hoje pelo pr?-reitor de Gradua??o, Edson Fonseca Faria (foto), em entrevista coletiva. Para quem mora em Juiz de Fora, a UFJF vai montar tr?s postos de atendimentos: no Campus Universit?rio (pr?dio da Biblioteca Central), no Col?gio T?cnico Universit?rio - CTU (Rua Bernardo Mascarenhas, 1283) e no Cine Theatro Central (Pra?a Jo?o Pessoa, s/n?).

Edson Faria explica que a altera??o nos procedimentos para a participa??o nos Programas de Ingresso da institui??o deve-se ao crescimento das inscri?es feitas pela internet, no Vestibular/2002. Do total de 26 mil inscritos, cerca de 30% optaram pela inscri??o on-line. ?Isso mostra que o crescimento de acesso ? internet ? muito grande, levando-nos a acreditar que n?o haver? qualquer tipo de restri??o com rela??o a essa mudan?a?, acredita.

A inscri??o para todos os candidatos poder? ser feita a partir de 29 de julho at? dia 16 de agosto. Quem optar pela internet dever? confirmar a inscri??o no dia 27 de setembro no mesmo endere?o. ?Caso ocorra algum problema, o candidato dever? procurar a Coordena??o Geral do Vestibular?, alerta o pr?-reitor.

A lista dos candidatos isentos da taxa de inscri??o ser? divulgada dia 2 de agosto, a partir das 15h, na Coordena??o dos Programas de Ingresso (Pr?dio da Biblioteca Central) e pela internet no endere?o http://www.resultadoisencao.ufjf.br. A data de inscri??o para esses candidatos ser? nos dias 14, 15 e 16 de agosto, das 12h ?s 18h. Edson Faria espera que o n?mero de pedidos aceitos seja t?o alto quanto no ?ltimo Vestibular. "Em 2002, dos 8 mil pedidos cerca de 6 mil ficaram isentos", diz ele.

Data das provas
A primeira etapa do Vestibular/2003 est? marcada para s?bado e domingo, dias 14 e 15 de dezembro, das 14h ?s 17h. As normas s?o as mesmas do ano passado. A etapa ? eliminat?ria e inclui quest?es de m?ltipla escolha para todos os conte?dos, sendo 18 quest?es de Portugu?s e Matem?tica e oito para os demais conte?dos. O candidato que for aprovado n?o ter? os pontos somados ? segunda etapa, marcada para os dias 5, 6, 7 e 8 de janeiro, das 14h ?s 18h.

Al?m dos vestibulandos, a segunda fase inclui tamb?m os candidatos aos m?dulos I, II e III do Pism. As quest?es ser?o discursivas, incluindo todos os conte?dos, independente do curso escolhido. As provas de reda??o e l?ngua estrangeira continuam fora do concurso da Federal de Juiz de Fora.

Habilidade espec?fica
 Os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Artes (atrav?s do Vestibular 2003 ou do Terceiro m?dulo do PISM) fazem prova de habilidade espec?fica dia 13 de outubro, de 8h ?s 12h. O local da avalia??o ser? divulgado a partir de 30 de setembro no site www.habilidade.ufjf.br . Al?m do Documento de Identidade, os vestibulandos devem levar um l?pis 6B, um l?pis HB, borracha, r?gua, tubo de cola branca (90g), uma tesoura e uma caixa de l?pis de cor (m?nimo oito cores).

Confira no quadro abaixo as formas de se inscrever

Nos postos de atendimento
O candidato deve comprar o kit de inscri??o no valor de R$ 2, preencher o requerimento de inscri??o, o question?rio s?cio-econ?mico-cultural e o boleto de cobran?a da taxa de inscri??o. Ap?s estes procedimentos, o candidato dever? entregar o requerimento devidamente preenchido em um dos postos de atendimento at? o dia 16 de agosto.

Taxas de Inscri??o:
- Vestibular: R$ 72
- M?dulos I, II e III do Pism: R$ 50

Os inscritos dever?o pagar ainda R$ 10 pelo Manual do Candidato que ser? enviado pelos Correios para o endere?o declarado pelo candidato no Requerimento.

Pela internet
O candidato deve acessar www.ingresso2003.ufjf.br ou www.ingresso2003.ufjf.edu.br, a partir do dia 29 de julho, e seguir as instru?es:

a) Imprimir o formul?rio do Requerimento de Inscri??o, o questin?rio s?cio-econ?mico-cultural e o boleto de cobran?a da taxa de inscri??o.

b) Seguir rigorosamente as instru?es de preenchimento do Requerimento de Inscri??o do boleto.

c) Efetuar o pagamento da taxa at? o dia 16 de agosto, sem atraso.

d) Ap?s o pagamento da taxa, remeter o requerimento de inscri??o, devidamente preenchido, em um envelope pardo, para o endere?o Coordena??o dos Programas de Ingresso/PROGRAD - Campus Universit?rio - Bairro Martelos - Cep: 36036-330, Juiz de Fora - MG, atrav?s de correspond?ncia resgistrada com Aviso de Recebimento (AR), at? o dia 16 de agosto. O recibo de postagem ser? o seu comprovante de envio da inscri??o.

Taxa de inscri??o:
- Vestibular: R$ 72
- M?dulos I, II e III do Pism: R$ 50

Os candidatos que se inscreverem pela internet pagar?o uma taxa de R$ 12 referente ao Manual do Candidato, que ser? enviado pelos Correios para o endere?o declarado pelo candidato no Requerimento de Inscri??o.

Candidatos que obtiverem o pedido de insen??o parcial ou total
Esses candidatos devem seguir as seguintes instru?es:

a) adquirir o kit de inscri??o por R$ 2 em um dos postos de atendimentos instalados.

b) Entregar o requerimento de inscri??o preenchido entre os dias 14 e 16 de agosto, de 12h ?s 18h e pagar de acordo com o resultado:
- Isento Total: R$ 10 restantes do Manual do Candidato, enviado pelo correio posteriormente.
- Isento Parcial: R$ 35 para candidatos do Pism ou R$ 46 para candidatos do Vestibular 2003.

Fonte:UFJF


Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!