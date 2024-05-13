Inscri??o para o Vestibular da UFJF

n?o ser? mais pelos Correios

Ludmila Gusman

17/07/02

Edson Faria explica que a altera??o nos procedimentos para a participa??o nos Programas de Ingresso da institui??o deve-se ao crescimento das inscri?es feitas pela internet, no Vestibular/2002. Do total de 26 mil inscritos, cerca de 30% optaram pela inscri??o on-line. ?Isso mostra que o crescimento de acesso ? internet ? muito grande, levando-nos a acreditar que n?o haver? qualquer tipo de restri??o com rela??o a essa mudan?a?, acredita.

A inscri??o para todos os candidatos poder? ser feita a partir de 29 de julho at? dia 16 de agosto. Quem optar pela internet dever? confirmar a inscri??o no dia 27 de setembro no mesmo endere?o. ?Caso ocorra algum problema, o candidato dever? procurar a Coordena??o Geral do Vestibular?, alerta o pr?-reitor.

A lista dos candidatos isentos da taxa de inscri??o ser? divulgada dia 2 de agosto, a partir das 15h, na Coordena??o dos Programas de Ingresso (Pr?dio da Biblioteca Central) e pela internet no endere?o http://www.resultadoisencao.ufjf.br. A data de inscri??o para esses candidatos ser? nos dias 14, 15 e 16 de agosto, das 12h ?s 18h. Edson Faria espera que o n?mero de pedidos aceitos seja t?o alto quanto no ?ltimo Vestibular. "Em 2002, dos 8 mil pedidos cerca de 6 mil ficaram isentos", diz ele.

Data das provas

A primeira etapa do Vestibular/2003 est? marcada para s?bado e domingo, dias 14 e 15 de dezembro, das 14h ?s 17h. As normas s?o as mesmas do ano passado. A etapa ? eliminat?ria e inclui quest?es de m?ltipla escolha para todos os conte?dos, sendo 18 quest?es de Portugu?s e Matem?tica e oito para os demais conte?dos. O candidato que for aprovado n?o ter? os pontos somados ? segunda etapa, marcada para os dias 5, 6, 7 e 8 de janeiro, das 14h ?s 18h.

Al?m dos vestibulandos, a segunda fase inclui tamb?m os candidatos aos m?dulos I, II e III do Pism. As quest?es ser?o discursivas, incluindo todos os conte?dos, independente do curso escolhido. As provas de reda??o e l?ngua estrangeira continuam fora do concurso da Federal de Juiz de Fora.

Habilidade espec?fica

Os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Artes (atrav?s do Vestibular 2003 ou do Terceiro m?dulo do PISM) fazem prova de habilidade espec?fica dia 13 de outubro, de 8h ?s 12h. O local da avalia??o ser? divulgado a partir de 30 de setembro no site www.habilidade.ufjf.br . Al?m do Documento de Identidade, os vestibulandos devem levar um l?pis 6B, um l?pis HB, borracha, r?gua, tubo de cola branca (90g), uma tesoura e uma caixa de l?pis de cor (m?nimo oito cores).

