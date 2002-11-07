Instituto Vianna J?nior



Inscri?es para o Vestibular 2003 come?am na segunda-feira

Vianna abre 480 vagas para os cursos de Direito e Economia

As inscri?es para as faculdades de Direito e Economia do Instituto Vianna J?nior come?am no dia 25 de novembro, segunda-feira. Os interessados devem se inscrever at? o dia 6 de dezembro de 2002, de 8h ?s 21h30 na sede do Instituto (Avenida dos Andradas, 415) ou pela internet no site www.viannajr.com.br. As Faculdades oferecem 300 vagas para Direito (180 - matutino e 120 - noturno) e 180 vagas para o curso de Economia (60 para o turno da manh? e 120 para noite).

Provas - As provas acontecem nos dias 11 e 12 de janeiro (s?bado e domingo) de 2003, a partir das 8h30. No primeiro dia os candidatos respondem ?s quest?es de L?ngua Portuguesa, Literatura e Hist?ria. No dia 12 de janeiro as provas s?o de Matem?tica e Geografia.

Inscri?es - Para se inscrever o candidato precisa dos seguintes documentos: documento de conclus?o de Ensino M?dio ou declara??o de que est? cursando a ?ltima s?rie, carteira de identidade original e fotoc?pia, duas fotos 3X4 recentes. A taxa ? de R$ 90 e pode ser paga na ag?ncia banc?ria instalada na pr?pria institui??o. Quem preferir pode ainda fazer a inscri??o pela internet (www.viannajr.com.br). O candidato dever? preencher um formul?rio, imprimir a boleta de pagamento e quit?-la em qualquer ag?ncia at? dia 6 de dezembro de 2002; ap?s a confirma??o do pagamento o candidato ter? o n?mero de inscri??o definitivo. A documenta??o dever? ser encaminhada via sedex ao Instituto Vianna J?nior.

Resultados - O Resultado final com a lista dos aprovados ser? divulgado dia 26 de janeiro. Informa?es pelo telefone: 3215-2940.