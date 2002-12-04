Universidade Federal de Juiz de Fora



Requerimento para atendimento especial

Candidatos t?m at? sexta-feira para fazer o pedido

Nesta quinta e sexta feiras, dias 5 e 6 de dezembro, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) atender? os candidatos que necessitam de atendimento especial durante a realiza??o das provas do Vestibular e do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism). Estas pessoas devem comparecer de 13h ?s 17h, na Coordena??o de Programas de Ingresso no Campus da UFJF.

Podem requerer o atendimento portadores de necessidades especiais ou pessoas que possuem algum problema grave de sa?de. O atendimento especial poder? possibilitar condi?es espec?ficas como mudan?a de local para realiza??o da prova ou produ??o de avalia?es graficamente diferentes das originais. Caso o motivo alegado esteja relacionado ? sa?de, o candidato dever? comparecer ao local indicado levando atestado m?dico. Todos os interessados dever?o preencher um formul?rio que ser? disponibilizado pela Coordena??o de Vestibular. Informa?es pelo telefone 3229-3755.