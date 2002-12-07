Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac)

cursos tradicionais Oferecidos em Juiz de Fora

Administração, Comércio Exterior, Administração de Empresas, Agronomia (novo), Ciências Contábeis, Comunicação Social ? Jornalismo, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia-Bioquímica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Turismo. Oferecidos em Barbacena

Administração de Empresas, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social ? Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Farmácia-Bioquímica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Nutrição e Pedagogia.

cursos sequenciais Administra??o p?blica, Inform?tica empresarial, Meio ambiente, Telecomunica?es, Marketing e Hotelaria.

inscrições para cursos tradicionais - 3 a 21 de dezembro

para cursos sequenciais - de 12 de novembro a 21 de dezembro

taxa de inscrição R$ 90 ? área de saúde

R$ 70 ? para os demais cursos, inclusive os sequenciais

documentos Identidade

Ficha de inscrição preenchida

Comprovante do pagamento da taxa

local Nas secretarias das unidades. Os candidatos aos cursos realizados tradicionais devem fazer suas inscri?es no endere?o Av. Juiz de Fora, 1.100, Granjas Betânia . Enquanto os candidatos aos cursos sequ?nciais devem fazer inscri?es na Rua Dr. Jos? Ces?rio, 175.

provas cursos tradicionais - dias 12 de janeiro, de 8h às 11h e 14h às 17h

13 de janeiro - 8h às 11h.

13 de janeiro - 8h às 11h. cursos sequenciais - 19 de janeiro, das 14h ?s 18h

divulgação do resultado 22 de janeiro - cursos tradicionais

29 de janeiro - cursos sequenciais