Ludmila Gusman - 07/12/02

Confira nas tabelas abaixo per?odo, local de inscri??o e cursos oferecidos pelas particulares de Juiz de Fora.

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
 cursos Administração e Sistemas de Informação inscrições De 3 a 21 de dezembro taxa de inscrição R$ 85 documentos Carteira de identidade (cópia e original) local Secretaria da Faculdade Metodista Granbery (R. Batista de Oliveira, 1145 ) provas Dias 7 e 8 de janeiro, das 19h às 23h mais informações (32) 3215.1833 ou http://www.granbery.com.br

Instituto Vianna Júnior
cursos Economia e Direito
inscrições De 19 de novembro a 12 de dezembro

Como se trata de um processo seletivo unificado, o candidato pode se inscrever em duas opções, sendo uma prioritária.
taxa de inscrição R$ 80
R$ 10 (manual)
documentos

Requerimento de inscrição
Documento de Identidade acompanhado de 2 (duas) fotos 3x4, recentes
Comprovante de pagamento da taxa de aquisição do Manual do Candidato
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
local Secretaria do Instituto Vianna Júnior (Avenida dos Andradas, 415), de 8h às 21h30.
provas

 Dias 12 e 13 de janeiro de 2002
As duas provas começam às 8h30
mais informações

 (32) 3215-2940 ou http://www.viannajr.com.br
Faça download do edital

Faculdade Machado Sobrinho
cursos Administração e Ciências Contábeis
inscrições De 10 a 14 de dezembro
taxa de inscrição R$ 85
documentos Xerox da carteira de identidade
2 fotos 3x4
local Secretaria da Faculdade (Rua Pedro Celeste, s/n), de 16h às 22h
provas Dias 12, ?s 14h, e 13 de janeiro, 8h
mais informações (32) 3234-1436

Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac)
cursos tradicionais

 Oferecidos em Juiz de Fora
 Administração, Comércio Exterior, Administração de Empresas, Agronomia (novo), Ciências Contábeis, Comunicação Social ? Jornalismo, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia-Bioquímica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Turismo.

Oferecidos em Barbacena
 Administração de Empresas, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social ? Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Farmácia-Bioquímica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Nutrição e Pedagogia.
cursos sequenciais Administra??o p?blica, Inform?tica empresarial, Meio ambiente, Telecomunica?es, Marketing e Hotelaria.
inscrições
  • para cursos tradicionais - 3 a 21 de dezembro
  • para cursos sequenciais - de 12 de novembro a 21 de dezembro
taxa de inscrição R$ 90 ? área de saúde
R$ 70 ? para os demais cursos, inclusive os sequenciais
documentos Identidade
Ficha de inscrição preenchida
Comprovante do pagamento da taxa
local Nas secretarias das unidades. Os candidatos aos cursos realizados tradicionais devem fazer suas inscri?es no endere?o Av. Juiz de Fora, 1.100, Granjas Betânia. Enquanto os candidatos aos cursos sequ?nciais devem fazer inscri?es na Rua Dr. Jos? Ces?rio, 175.
provas
  • cursos tradicionais - dias 12 de janeiro, de 8h às 11h e 14h às 17h
    13 de janeiro - 8h às 11h.
  • cursos sequenciais - 19 de janeiro, das 14h ?s 18h
divulgação do resultado
  • 22 de janeiro - cursos tradicionais
  • 29 de janeiro - cursos sequenciais
mais informações 0800 283 12 28
0800 36 1999
www.unipac.br e www.unipacjf.com.br


