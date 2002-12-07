Calend?rio de inscri?es para os vestibulares das universidades de Juiz de Fora
Ludmila Gusman - 07/12/02
Confira nas tabelas abaixo per?odo, local de inscri??o e cursos oferecidos pelas particulares de Juiz de Fora.
|Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
|Instituto Vianna Júnior
|cursos
|Economia e Direito
|inscrições
|De 19 de novembro a 12 de dezembro Como se trata de um processo seletivo unificado, o candidato pode se inscrever em duas opções, sendo uma prioritária.
|taxa de inscrição
|
R$ 80
R$ 10 (manual)
|documentos
|
Requerimento de inscrição
Documento de Identidade acompanhado de 2 (duas) fotos 3x4, recentes
Comprovante de pagamento da taxa de aquisição do Manual do Candidato
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição
|local
|Secretaria do Instituto Vianna Júnior (Avenida dos Andradas, 415), de 8h às 21h30.
|provas
|
Dias 12 e 13 de janeiro de 2002
As duas provas começam às 8h30
|mais informações
|
(32) 3215-2940 ou http://www.viannajr.com.br
Faça download do edital
|Faculdade Machado Sobrinho
|cursos
|Administração e Ciências Contábeis
|inscrições
|De 10 a 14 de dezembro
|taxa de inscrição
|R$ 85
|documentos
|
Xerox da carteira de identidade
2 fotos 3x4
|local
|Secretaria da Faculdade (Rua Pedro Celeste, s/n), de 16h às 22h
|provas
|Dias 12, ?s 14h, e 13 de janeiro, 8h
|mais informações
|(32) 3234-1436
|Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac)
|cursos tradicionais
|
Oferecidos em Juiz de Fora
Administração, Comércio Exterior, Administração de Empresas, Agronomia (novo), Ciências Contábeis, Comunicação Social ? Jornalismo, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia-Bioquímica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, Turismo. Oferecidos em Barbacena
Administração de Empresas, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social ? Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Farmácia-Bioquímica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Nutrição e Pedagogia.
|cursos sequenciais
|Administra??o p?blica, Inform?tica empresarial, Meio ambiente, Telecomunica?es, Marketing e Hotelaria.
|inscrições
|
|taxa de inscrição
|
R$ 90 ? área de saúde
R$ 70 ? para os demais cursos, inclusive os sequenciais
|documentos
|
Identidade
Ficha de inscrição preenchida
Comprovante do pagamento da taxa
|local
|Nas secretarias das unidades. Os candidatos aos cursos realizados tradicionais devem fazer suas inscri?es no endere?o Av. Juiz de Fora, 1.100, Granjas Betânia. Enquanto os candidatos aos cursos sequ?nciais devem fazer inscri?es na Rua Dr. Jos? Ces?rio, 175.
|provas
|
|divulgação do resultado
|
|mais informações
|
0800 283 12 28
0800 36 1999
www.unipac.br e www.unipacjf.com.br
