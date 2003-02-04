Unipac
Aprovados no curso de Enfermagem 


Curso: Enfermagem  Turno: Diurno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Tatiane Cristina Pereira                                     Eliminado
David Cardoso Ladeira                                        Eliminado
CLOVES JUNIO BATISTA DE MELO                                 Eliminado
Nadila Lorena Fernandes Goncalves                            Eliminado
HELVIO DE SOUZA RIBEIRO                                      Eliminado
Rafaela Soares Fernandes                                     Eliminado
Flavia Sidney Falci                                          Eliminado
Marcus Vinicius Moreira Amarante                             Eliminado
Luciane Maria Vilela Tavares                                 Eliminado
Liliana Izidoro Ferrarez                  073,45    001     Aprovado
FERNANDA BEATRIZ FERREIRA GOMES           064,14    002     Aprovado
Gisele Aparecida Fofano                   061,72    003     Aprovado
RONYLLA RODRIGUES GANDA                   059,31    004     Aprovado
Eliene Santos Ribas                       059,31    005     Aprovado
Leticia Queiroz Pereira                   058,97    006     Aprovado
Juliana Mendes Maluf                      057,93    007     Aprovado
Alexandre Dias Moreira                    057,24    008     Aprovado
Juliana Bezerra Soares Ferreira           056,90    009     Aprovado
Rafael Neto Chirico                       056,21    010     Aprovado
Felipe Azevedo Berbert                    055,52    011     Aprovado
Alice Alves Santos                        053,45    012     Aprovado
NALLEN MARRA CAMPOS                       053,10    013     Aprovado
Luiz dos Santos Freitas Mattos Junior     052,07    014     Aprovado
Letycia Braga de Andrade                  051,72    015     Aprovado
Ana Cristina de Oliveira Rosa             051,38    016     Aprovado
LEILA DE LOURDES ARAUJO SALGADO           051,03    017     Aprovado
Mirian  Correia  Lemos                    049,31    018     Aprovado
Raquel Maria da Fonseca                   048,97    019     Aprovado
Maria Clara Salomao e Silva               048,62    020     Aprovado
DANIELLE BRAGA PORTES                     048,62    021     Aprovado
IVANEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA            048,28    022     Aprovado
Silvia Raquel Peres Toledo                048,28    023     Aprovado
Camila reis de santana                    047,93    024     Aprovado
POLLYANNA DE FATIMA FAGUNDES DE OLIVEIRA  047,24    025     Aprovado
Maria Paula de Almeida Barreto            046,90    026     Aprovado
Carlos Augusto Lopes                      046,55    027     Aprovado
Priscila Goncalves Carmo                  046,55    028     Aprovado
marcia cristina de oliveira               046,55    029     Aprovado
Cristiane Zampa Simoni                    045,86    030     Aprovado
Lucinelma de Paula Julio                  045,86    031     Aprovado
MARCELO GOMES XAVIER                      045,17    032     Aprovado
Andreia Bertocchi Maia                    044,83    033     Aprovado
Eveline Joaquina Aguiar da Matta Horst    044,48    034     Aprovado
Leticia Possatti Fonseca                  044,48    035     Aprovado
Raquel Jannotti Lili                      043,79    036     Aprovado
Amanda Silva Oliveira                     043,10    037     Aprovado
Helenize Eliza de Souza                   042,76    038     Aprovado
Glaucio Aurelio de Souza Brun             042,41    039     Aprovado
Ademe de Carvalho piuzana                 042,41    040     Aprovado
Marina Morena Bambino Dias                042,07    041     Aprovado
Maristela da Silva Campos e Souza         042,07    042     Aprovado
Ana Regina Borges                         041,72    043     Aprovado
MARLUCI DE OLIVEIRA                       041,38    044     Aprovado
Renata Margareth Alvim Valverde           041,38    045     Aprovado
Raquel de Almeida Marques                 041,03    046     Aprovado
Carollina Resende de Siqueira             041,03    047     Aprovado
KAMILA SILVA FARIA                        040,69    048     Aprovado
claudia filomena do nascimento            040,34    049     Aprovado
Nivea de Souza Assis                      040,34    050     Aprovado
Gislaine Fagundes de Sousa                040,34    051     Aprovado
ROBERTA APARECIDA DAVILA MOTTA            039,66    052     Aprovado
ELAINE CRISTINA PIRES DORNELAS            039,31    053     Aprovado
PATRICIA DO CARMO MELLO                   038,97    054     Aprovado
VIVIANI DE SOUZA SANTOS                   038,62    055     Aprovado
Filipe Teixeira Motta                     038,62    056     Aprovado
Amanda Campos Souza                       038,28    057     Aprovado
Vivian Pereira Monteiro                   038,28    058     Aprovado
Luciene Afonso da silva                   038,28    059     Aprovado
Alexandra Brandao Cavalcanti              037,24    060     Aprovado
ELIANE AUGUSTA MILITAO                    036,90    061     Classificado
Sergio Cangussu Andre                     036,90    062     Classificado
farnewill de souza kistenmacker           036,55    063     Classificado
Daniel Barbosa de Paula                   036,21    064     Classificado
Vivian Graziella Dias                     035,52    065     Classificado
Marian Carla Pinto Dornelas Prata         035,52    066     Classificado
LIVYA MARIA ALMEIDA COELHO                035,17    067     Classificado
Juliana Pereira Pinto                     034,83    068     Classificado
Rosane Maria de Oliveira                  034,48    069     Classificado
Leandro Vaz Pereira Verly                 034,48    070     Classificado
Monica Aparecida Pacheco                  034,48    071     Classificado
Luciana Lucas Loures                      034,14    072     Classificado
MARIANA PINHEIRO MARQUES                  033,79    073     Classificado
Silmara Alice Pedrosa                     033,10    074     Classificado
Getulio Martins                           033,10    075     Classificado
FABIANA CACADOR RESENDE                   033,10    076     Classificado
Karina de Andrade Ferraz                  032,07    077     Classificado
IVYNE NANTES JURCAK                       031,03    078     Classificado
DANIELLE DE SOUZA PACHECO                 030,00    079     Classificado
Tatiane Marcia Bittencourt                029,66    080     Classificado
ROSEMERE APARECIDA DA SILVEIRA            028,97    081     Classificado
Wanessa Campos De Martin                  028,97    082     Classificado
Patricia Franciane Ribeiro                028,28    083     Classificado
MARIA DE FATIMA ALMEIDA SOARES            027,93    084     Classificado
ANGELA MARIA DA SILVA MOREIRA FONSECA     027,59    085     Classificado
Fernanda Paz de Almeida                   027,59    086     Classificado
CINTIA APARECIDA DA SILVA                 026,90    087     Classificado
DEBORAH MARIA DE CAMPOS SOARES            026,90    088     Classificado
Iris Cardoso Lima                         026,90    089     Classificado
Leandra de Souza Mendes                   026,55    090     Classificado
RENAN REGIS RAIMUNDO DE NOVAIS            025,86    091     Classificado
JOSINELIA APARECIDA CAETANO MENDES        024,48    092     Classificado
Sandra Maria de Morais                    024,14    093     Classificado
Regina Vieira  Nascimento                 022,76    094     Classificado
Claudio Moura de Paula                    022,07    095     Classificado
RODRIGO MENDES PEREIRA ALVES              020,00    096     Classificado


