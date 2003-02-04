Unipac

Aprovados no curso de Enfermagem







Curso: Enfermagem Turno: Diurno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Tatiane Cristina Pereira Eliminado David Cardoso Ladeira Eliminado CLOVES JUNIO BATISTA DE MELO Eliminado Nadila Lorena Fernandes Goncalves Eliminado HELVIO DE SOUZA RIBEIRO Eliminado Rafaela Soares Fernandes Eliminado Flavia Sidney Falci Eliminado Marcus Vinicius Moreira Amarante Eliminado Luciane Maria Vilela Tavares Eliminado Liliana Izidoro Ferrarez 073,45 001 Aprovado FERNANDA BEATRIZ FERREIRA GOMES 064,14 002 Aprovado Gisele Aparecida Fofano 061,72 003 Aprovado RONYLLA RODRIGUES GANDA 059,31 004 Aprovado Eliene Santos Ribas 059,31 005 Aprovado Leticia Queiroz Pereira 058,97 006 Aprovado Juliana Mendes Maluf 057,93 007 Aprovado Alexandre Dias Moreira 057,24 008 Aprovado Juliana Bezerra Soares Ferreira 056,90 009 Aprovado Rafael Neto Chirico 056,21 010 Aprovado Felipe Azevedo Berbert 055,52 011 Aprovado Alice Alves Santos 053,45 012 Aprovado NALLEN MARRA CAMPOS 053,10 013 Aprovado Luiz dos Santos Freitas Mattos Junior 052,07 014 Aprovado Letycia Braga de Andrade 051,72 015 Aprovado Ana Cristina de Oliveira Rosa 051,38 016 Aprovado LEILA DE LOURDES ARAUJO SALGADO 051,03 017 Aprovado Mirian Correia Lemos 049,31 018 Aprovado Raquel Maria da Fonseca 048,97 019 Aprovado Maria Clara Salomao e Silva 048,62 020 Aprovado DANIELLE BRAGA PORTES 048,62 021 Aprovado IVANEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA 048,28 022 Aprovado Silvia Raquel Peres Toledo 048,28 023 Aprovado Camila reis de santana 047,93 024 Aprovado POLLYANNA DE FATIMA FAGUNDES DE OLIVEIRA 047,24 025 Aprovado Maria Paula de Almeida Barreto 046,90 026 Aprovado Carlos Augusto Lopes 046,55 027 Aprovado Priscila Goncalves Carmo 046,55 028 Aprovado marcia cristina de oliveira 046,55 029 Aprovado Cristiane Zampa Simoni 045,86 030 Aprovado Lucinelma de Paula Julio 045,86 031 Aprovado MARCELO GOMES XAVIER 045,17 032 Aprovado Andreia Bertocchi Maia 044,83 033 Aprovado Eveline Joaquina Aguiar da Matta Horst 044,48 034 Aprovado Leticia Possatti Fonseca 044,48 035 Aprovado Raquel Jannotti Lili 043,79 036 Aprovado Amanda Silva Oliveira 043,10 037 Aprovado Helenize Eliza de Souza 042,76 038 Aprovado Glaucio Aurelio de Souza Brun 042,41 039 Aprovado Ademe de Carvalho piuzana 042,41 040 Aprovado Marina Morena Bambino Dias 042,07 041 Aprovado Maristela da Silva Campos e Souza 042,07 042 Aprovado Ana Regina Borges 041,72 043 Aprovado MARLUCI DE OLIVEIRA 041,38 044 Aprovado Renata Margareth Alvim Valverde 041,38 045 Aprovado Raquel de Almeida Marques 041,03 046 Aprovado Carollina Resende de Siqueira 041,03 047 Aprovado KAMILA SILVA FARIA 040,69 048 Aprovado claudia filomena do nascimento 040,34 049 Aprovado Nivea de Souza Assis 040,34 050 Aprovado Gislaine Fagundes de Sousa 040,34 051 Aprovado ROBERTA APARECIDA DAVILA MOTTA 039,66 052 Aprovado ELAINE CRISTINA PIRES DORNELAS 039,31 053 Aprovado PATRICIA DO CARMO MELLO 038,97 054 Aprovado VIVIANI DE SOUZA SANTOS 038,62 055 Aprovado Filipe Teixeira Motta 038,62 056 Aprovado Amanda Campos Souza 038,28 057 Aprovado Vivian Pereira Monteiro 038,28 058 Aprovado Luciene Afonso da silva 038,28 059 Aprovado Alexandra Brandao Cavalcanti 037,24 060 Aprovado ELIANE AUGUSTA MILITAO 036,90 061 Classificado Sergio Cangussu Andre 036,90 062 Classificado farnewill de souza kistenmacker 036,55 063 Classificado Daniel Barbosa de Paula 036,21 064 Classificado Vivian Graziella Dias 035,52 065 Classificado Marian Carla Pinto Dornelas Prata 035,52 066 Classificado LIVYA MARIA ALMEIDA COELHO 035,17 067 Classificado Juliana Pereira Pinto 034,83 068 Classificado Rosane Maria de Oliveira 034,48 069 Classificado Leandro Vaz Pereira Verly 034,48 070 Classificado Monica Aparecida Pacheco 034,48 071 Classificado Luciana Lucas Loures 034,14 072 Classificado MARIANA PINHEIRO MARQUES 033,79 073 Classificado Silmara Alice Pedrosa 033,10 074 Classificado Getulio Martins 033,10 075 Classificado FABIANA CACADOR RESENDE 033,10 076 Classificado Karina de Andrade Ferraz 032,07 077 Classificado IVYNE NANTES JURCAK 031,03 078 Classificado DANIELLE DE SOUZA PACHECO 030,00 079 Classificado Tatiane Marcia Bittencourt 029,66 080 Classificado ROSEMERE APARECIDA DA SILVEIRA 028,97 081 Classificado Wanessa Campos De Martin 028,97 082 Classificado Patricia Franciane Ribeiro 028,28 083 Classificado MARIA DE FATIMA ALMEIDA SOARES 027,93 084 Classificado ANGELA MARIA DA SILVA MOREIRA FONSECA 027,59 085 Classificado Fernanda Paz de Almeida 027,59 086 Classificado CINTIA APARECIDA DA SILVA 026,90 087 Classificado DEBORAH MARIA DE CAMPOS SOARES 026,90 088 Classificado Iris Cardoso Lima 026,90 089 Classificado Leandra de Souza Mendes 026,55 090 Classificado RENAN REGIS RAIMUNDO DE NOVAIS 025,86 091 Classificado JOSINELIA APARECIDA CAETANO MENDES 024,48 092 Classificado Sandra Maria de Morais 024,14 093 Classificado Regina Vieira Nascimento 022,76 094 Classificado Claudio Moura de Paula 022,07 095 Classificado RODRIGO MENDES PEREIRA ALVES 020,00 096 Classificado