Unipac
Aprovados no curso de Medicina Veterin?ria
Curso: Medicina Veterinaria Turno: Diurno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Jorge nascimento dutra Eliminado Ruy Frade Freesz Eliminado Lucas correa lobo Eliminado Rosirley lobo Eliminado Alessandro Barra do Nascimento Eliminado EDERSON DA SILVA FERNANDES Eliminado KARLA JULIAO VILLANI 080,34 001 Aprovado kelli cruz barbosa 065,52 002 Aprovado Robson Azeredo Mol 058,28 003 Aprovado Daniel Leal Navarro 055,52 004 Aprovado Andre Leite Cavalieri Pontello 055,17 005 Aprovado Frederico Rodrigues Ramalho 055,17 006 Aprovado Nilson Roberto Furtado Lamas 054,14 007 Aprovado Vitor Cesar de Castro Fonseca 052,76 008 Aprovado Elaine Rodrigues Campos 050,69 009 Aprovado Breno Pampanelli 049,31 010 Aprovado jussara arantes vaes 049,31 011 Aprovado Ricardo Duque Souza Lima 048,37 012 Aprovado Daniel Almeida Lopes Neves 047,59 013 Aprovado Philippe Mendonca Dutra 047,24 014 Aprovado Camile Michele de Sousa Lima 046,90 015 Aprovado Marcela Cezario de Oliveira 046,55 016 Aprovado Rafaella Tortoriello Barbosa 045,52 017 Aprovado Walacy Almeida Ferraz 044,48 018 Aprovado rafael lucio da silva passos 043,79 019 Aprovado Andre Repetto Coelho 043,10 020 Aprovado Leonardo Rabello Guarino 042,41 021 Aprovado Paula Otavia Carmo Braz 041,38 022 Aprovado Fabiana Venancio Santos 040,69 023 Aprovado ALINE DELGADO ANGELO 040,00 024 Aprovado ROSILENE APARECIDA DE PAULA 040,00 025 Aprovado dagmar fatima da silva 039,66 026 Aprovado Rafaela Guimaraes Marques 038,97 027 Aprovado Vanusa Luciana da Fonseca 038,97 028 Aprovado Maisa Souza de Oliveira 038,62 029 Aprovado Luana Regina Azevedo de Menezes 037,93 030 Aprovado Roberto carvalho de Morais 036,55 031 Aprovado PAULO EUCLIDES FILIPI DE O. MACHADO 035,86 032 Aprovado Aloysio Carminate Zampier 035,17 033 Aprovado rita de cassia francisco fort 033,45 034 Aprovado Isabela de Oliveira Silva 033,10 035 Aprovado Thiago Peres Toledo 033,10 036 Aprovado Eduardo Ant?nio Pedro Neto 032,41 037 Aprovado Walmar Paiva da Costa 032,07 038 Aprovado Paloma cristina Ferenzini Brum 031,03 039 Aprovado Ulysses Millard Correa 031,03 040 Aprovado Guilherme Brandao de Souza Toledo 030,72 041 Aprovado Fernanda Fabrino Barreto 028,28 042 Aprovado Ivens Rodrigues Toledo 027,93 043 Aprovado DANIEL ALEX DE OLIVEIRA 020,69 044 Aprovado
