Unipac
Aprovados no curso de Medicina Veterin?ria 


Curso: Medicina Veterinaria  Turno: Diurno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Jorge nascimento dutra                                       Eliminado
Ruy Frade Freesz                                             Eliminado
Lucas correa lobo                                            Eliminado
Rosirley lobo                                                Eliminado
Alessandro Barra do Nascimento                               Eliminado
EDERSON DA SILVA FERNANDES                                   Eliminado
KARLA JULIAO VILLANI                      080,34    001     Aprovado
kelli cruz barbosa                        065,52    002     Aprovado
Robson Azeredo Mol                        058,28    003     Aprovado
Daniel Leal Navarro                       055,52    004     Aprovado
Andre Leite Cavalieri Pontello            055,17    005     Aprovado
Frederico Rodrigues Ramalho               055,17    006     Aprovado
Nilson Roberto Furtado Lamas              054,14    007     Aprovado
Vitor Cesar de Castro Fonseca             052,76    008     Aprovado
Elaine Rodrigues Campos                   050,69    009     Aprovado
Breno Pampanelli                          049,31    010     Aprovado
jussara arantes vaes                      049,31    011     Aprovado
Ricardo Duque Souza Lima                  048,37    012     Aprovado
Daniel Almeida Lopes Neves                047,59    013     Aprovado
Philippe Mendonca Dutra                   047,24    014     Aprovado
Camile Michele de Sousa Lima              046,90    015     Aprovado
Marcela Cezario de Oliveira               046,55    016     Aprovado
Rafaella Tortoriello Barbosa              045,52    017     Aprovado
Walacy Almeida Ferraz                     044,48    018     Aprovado
rafael lucio da silva passos              043,79    019     Aprovado
Andre Repetto Coelho                      043,10    020     Aprovado
Leonardo Rabello Guarino                  042,41    021     Aprovado
Paula Otavia Carmo Braz                   041,38    022     Aprovado
Fabiana Venancio Santos                   040,69    023     Aprovado
ALINE DELGADO ANGELO                      040,00    024     Aprovado
ROSILENE APARECIDA DE PAULA               040,00    025     Aprovado
dagmar fatima da silva                    039,66    026     Aprovado
Rafaela Guimaraes Marques                 038,97    027     Aprovado
Vanusa Luciana da Fonseca                 038,97    028     Aprovado
Maisa Souza de Oliveira                   038,62    029     Aprovado
Luana Regina Azevedo de Menezes           037,93    030     Aprovado
Roberto carvalho de Morais                036,55    031     Aprovado
PAULO EUCLIDES FILIPI DE O. MACHADO       035,86    032     Aprovado
Aloysio Carminate Zampier                 035,17    033     Aprovado
rita de cassia francisco fort             033,45    034     Aprovado
Isabela de Oliveira Silva                 033,10    035     Aprovado
Thiago Peres Toledo                       033,10    036     Aprovado
Eduardo Ant?nio Pedro Neto                032,41    037     Aprovado
Walmar Paiva da Costa                     032,07    038     Aprovado
Paloma cristina Ferenzini Brum            031,03    039     Aprovado
Ulysses Millard Correa                    031,03    040     Aprovado
Guilherme Brandao de Souza Toledo         030,72    041     Aprovado
Fernanda Fabrino Barreto                  028,28    042     Aprovado
Ivens Rodrigues Toledo                    027,93    043     Aprovado
DANIEL ALEX DE OLIVEIRA                   020,69    044     Aprovado


