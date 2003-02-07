COMUNICADO

Juiz de Fora
Apesar de j? termos demonstrado a import?ncia desta informa??o e a restri??o que esta censura representa para nosso trabalho, a UFJF insiste em omitir a informa??o para os ve?culos de comunica??o, como n?s, fornecendo apenas o n?mero de inscri??o, notas e a situa??o do candidato.
Os respons?veis por esta estranha discrimina??o justificam com o argumento de que essa atitude mant?m a privacidade dos alunos, embora o site da UFJF seja contradit?rio ao discurso, divulgando o resultado com todos os nomes, exatamente os que n?o nos fornecem.
Gostar?amos de lembrar que o Provedor ACESSA.com divulgou os resultados de todos os vestibulares da UFJF desde 1996 e foi o primeiro a oferecer comodidade e velocidade da busca por nome, o que muito facilitou o uso por parte da comunidade. A pr?pria UFJF tamb?m foi beneficiada, visto que tinha grande sobrecarga de acesso em seu site naqueles dias em que o resultado era divulgado.
Com nossa iniciativa pioneira, ?quela ?poca, prestamos um servi?o que muito beneficiou o sucesso dos trabalhos de divulga??o da UFJF, contribuindo, at? mesmo, para que a institui??o copiasse a id?ia, al?m de tantas outras institui?es de ensino superior da cidade, anos depois.
? por esta discrimina??o e por valorizar a import?ncia do nosso trabalho que lamentamos a falta de sensibilidade dos respons?veis da UFJF no tratamento de um ve?culo de comunica??o que durante anos desenvolveu um esfor?o volunt?rio que visa beneficiar a comunidade e a pr?pria UFJF, sem nenhum custo para nenhum dos dois.
N?o queremos mudar as regras, exigimos apenas que elas sejam aplicadas igualmente para todos, como de direito!
M?rcio Guimar?es de Faria
Diretor do provedor ACESSA.com
(empresa que mant?m o Portal JF Service)
