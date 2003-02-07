COMUNICADO



Juiz de Fora

07/02/03

O Provedorvem a p?blico comunicar que n?o divulgar? os resultados finais do Vestibular 2003 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O motivo ? o n?o fornecimento dos dados completos, incluindo oaprovados no concurso.

Apesar de j? termos demonstrado a import?ncia desta informa??o e a restri??o que esta censura representa para nosso trabalho, a UFJF insiste em omitir a informa??o para os ve?culos de comunica??o, como n?s, fornecendo apenas o n?mero de inscri??o, notas e a situa??o do candidato.

Os respons?veis por esta estranha discrimina??o justificam com o argumento de que essa atitude mant?m a privacidade dos alunos, embora o site da UFJF seja contradit?rio ao discurso, divulgando o resultado com todos os nomes, exatamente os que n?o nos fornecem.

Gostar?amos de lembrar que o Provedor ACESSA.com divulgou os resultados de todos os vestibulares da UFJF desde 1996 e foi o primeiro a oferecer comodidade e velocidade da busca por nome, o que muito facilitou o uso por parte da comunidade. A pr?pria UFJF tamb?m foi beneficiada, visto que tinha grande sobrecarga de acesso em seu site naqueles dias em que o resultado era divulgado.

Com nossa iniciativa pioneira, ?quela ?poca, prestamos um servi?o que muito beneficiou o sucesso dos trabalhos de divulga??o da UFJF, contribuindo, at? mesmo, para que a institui??o copiasse a id?ia, al?m de tantas outras institui?es de ensino superior da cidade, anos depois.

? por esta discrimina??o e por valorizar a import?ncia do nosso trabalho que lamentamos a falta de sensibilidade dos respons?veis da UFJF no tratamento de um ve?culo de comunica??o que durante anos desenvolveu um esfor?o volunt?rio que visa beneficiar a comunidade e a pr?pria UFJF, sem nenhum custo para nenhum dos dois.

N?o queremos mudar as regras, exigimos apenas que elas sejam aplicadas igualmente para todos, como de direito!