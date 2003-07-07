Este ano sete faculdades realizam o vestibular
do meio do ano e oferecem mais de 3,5 mil vagas
Deborah Moratori
07/07/03
Das nove institui?es que abrem vagas no meio do ano, sete realizam o "Vestibular de Inverno". S?o mais de 3,5 mil vagas para 25 cursos diferentes. A maioria j? dispon?vel na cidade, como ? o caso do curso de Administra??o que ? realizado em cinco das institui?es (Granbery, Est?cio de S?, Facsum, Universo, CES e UFJF), sendo que na UFJF o vestibular s? ocorre no final do ano. Em 2003, a novidade s?o os Cursos Superiores de Tecnologia oferecidos pela Universo. S?o mais de 20 op?es.
Uma exce??o
A Universidade Federal de Juiz de Fora, em car?ter excepcional, tamb?m est? realizando vestibular agora em julho para preencher as vagas da primeira turma do turno da noite do curso de Ci?ncia da Computa??o.
Entre as institui?es que est?o oferecendo vagas para ingresso no segundo semestre, o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora permanece com as inscri?es abertas. As inscri?es para os cursos profissionalizantes do Col?gio T?cnico Universit?rio tamb?m podem ser feitas at? o dia 11 de julho.
Al?m dos cursos de gradua??o tradicional, a Faculdade Est?cio de S? oferece vagas para o curso de Gest?o de Recursos Humanos com dura??o de dois anos. Com o mesmo per?odo de dura??o, a Universidade Salgado de Oliveira, que est? abrindo campus na cidade, abre vagas para 25 cursos superiores de tecnologia.
O vestibular do segundo semestre da Faculdade Metodista Granbery aconteceu no m?s de junho. O Instituto Vianna Jr. e a Faculdade Machado Sobrinho n?o realizam vestibular de meio e ano.
Abaixo voc? confere todas as institui?es que abrem vagas para alunos no segundo semestre:
|Centro de Ensino Superior (CES)
dois retratos 3 x 4
pagamento da taxa
site: www.cesjf.br
|Col?gio T?cnico Universit?rio (CTU)
|cursos
|Constru??o Civil (30 vagas), Design (25 vagas), Eletromec?nica (20 vagas), Eletrot?cnica (20 vagas), Inform?tica (20 vagas), Transa?es Imobili?rias (30 vagas) e Turismo (20 vagas)
|inscri?es
|at? o dia 11 de julho
|taxa de inscri??o
|R$ 45
|documentos
|
Requerimento de Inscri??o preenchido e assinado
Certid?o de Nascimento ou C?dula de Identidade
Uma foto 3x4 recente
|local
|CTU (Rua Bernardo Mascarenhas, 1283)
|provas
|20 e 21 de julho, ?s 8h
|mais informa?es
|
telefones: 3229-7500 ou 3229-7503
site: www.ctu.ufjf.br
|Est?cio de S?
|cursos
|Administra??o (50 vagas), Marketing (50 vagas), Com?rcio Exterior (50 vagas), Gest?o de Sistemas de Informa??o (50 vagas), Turismo (100 vagas) e Gest?o de Recurso Humanos (100 vagas)
|divulga??o dos resultados
|8 de julho
|mais informa?es
|
telefone: 3234-7376
site: www.jf.estacio.br
|Faculdade do Sudeste Mineiro (FACSUM)
|cursos
|Administra??o, Sistemas de Informa??o, Marketing, Ci?ncias Cont?beis, Publicidade e Propaganda e Turismo
|divulga??o dos resultados
|9 de julho
|mais informa?es
|
telefone: 3212-6610
site: www.unilist.com.br/facsum
|Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
|cursos
|Ci?ncia da Computa??o Noturno (30 vagas)
|divulga??o dos resultados
|
17 de julho - notas da primeira fase e aprovados para a segunda etapa
29 de julho - notas da segunda etapa
04 de agosto - resultado final
|mais informa?es
|
telefone: 3229-3755
site: www.ufjf.br
|Universidade Presidente Ant?nio Carlos (Unipac)
|cursos
|Medicina (60 vagas) e Normal Superior (60 vagas)
|divulga??o dos resultados
|31 de julho
|mais informa?es
|
telefone: 3224-9092
site: www.unipac.br
|Univeridade Salgado de Oliveira (Universo)
|cursos
|
Gradua??o tradicional - Administra??o (240 vagas), Administra??o em Com?rcio
Exterior (240 vagas), An?lise de Sistemas (120 vagas), Ci?ncias Cont?beis
(120 vagas), Comunica??o Social (240 vagas), Direito (360 vagas), Educa??o
F?sica (160 vagas), Fisioterapia (120 vagas), Geografia (120 vagas),
Hist?ria (120 vagas), Letras (120 vagas), Matem?tica (120 vagas), Pedagogia
(120 vagas), Turismo e Hotelaria (240 vagas)
Cursos Superiores de Tecnologia - Agente Comunit?rio de Sa?de, ?rbitro de Futebol, Cinema, Televis?o e M?dia Digital, Cooperativismo, Cosm?ticos e Produtos de Higiene Corporal, Est?tica e Imagem Pessoal, Gest?o de Agroneg?cios, Gest?o de Com?rcio Varejista, Gest?o de Condom?nios e Clubes de Lazer, Gest?o Esportiva, Gest?o P?blica, Gest?o de Seguran?a P?blica e Patrimonial, Gest?o de Telecomunica?es, Hotelaria e Gest?o de Empresas de Turismo, Interiores e Decora??o, Internet e Rede de Computadores, Neg?cios Imobili?rios, Secretariado e Gest?o, Cl?nico-Hospitalar, Teatro e Interpreta??o para Cinema e TV, Tr?nsito - Gest?o, Educa??o e Legisla??o, Treinador de Futebol e Turismo Rural (60 vagas)
|divulga??o dos resultados
|10 de julho
|mais informa?es
|
endere?o: Avenida dos Andradas, 731
telefone: 0800-257272
site: www.universo.br
