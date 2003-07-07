Cresce op?es de cursos superiores em Juiz de Fora
Este ano sete faculdades realizam o vestibular
do meio do ano e oferecem mais de 3,5 mil vagas

Deborah Moratori
07/07/03

Quem deseja fazer um dos cursos superiores dispon?veis em Juiz de Fora n?o precisa mais se inscrever apenas na Universidade Federal, o n?mero de faculdades particulares ? cada vez maior. De todas as op?es existentes na cidade, o aluno pode escolher pelo menos duas faculdades que oferecem o mesmo curso para tentar a aprova??o. A maioria realiza o processo seletivo no primeiro e segundo semestres.

Das nove institui?es que abrem vagas no meio do ano, sete realizam o "Vestibular de Inverno". S?o mais de 3,5 mil vagas para 25 cursos diferentes. A maioria j? dispon?vel na cidade, como ? o caso do curso de Administra??o que ? realizado em cinco das institui?es (Granbery, Est?cio de S?, Facsum, Universo, CES e UFJF), sendo que na UFJF o vestibular s? ocorre no final do ano. Em 2003, a novidade s?o os Cursos Superiores de Tecnologia oferecidos pela Universo. S?o mais de 20 op?es.

Confira os cursos e as institui?es onde eles s?o oferecidos

Uma exce??o
A Universidade Federal de Juiz de Fora, em car?ter excepcional, tamb?m est? realizando vestibular agora em julho para preencher as vagas da primeira turma do turno da noite do curso de Ci?ncia da Computa??o.

Entre as institui?es que est?o oferecendo vagas para ingresso no segundo semestre, o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora permanece com as inscri?es abertas. As inscri?es para os cursos profissionalizantes do Col?gio T?cnico Universit?rio tamb?m podem ser feitas at? o dia 11 de julho.

Al?m dos cursos de gradua??o tradicional, a Faculdade Est?cio de S? oferece vagas para o curso de Gest?o de Recursos Humanos com dura??o de dois anos. Com o mesmo per?odo de dura??o, a Universidade Salgado de Oliveira, que est? abrindo campus na cidade, abre vagas para 25 cursos superiores de tecnologia.

O vestibular do segundo semestre da Faculdade Metodista Granbery aconteceu no m?s de junho. O Instituto Vianna Jr. e a Faculdade Machado Sobrinho n?o realizam vestibular de meio e ano.

Abaixo voc? confere todas as institui?es que abrem vagas para alunos no segundo semestre:

  • CES
  • CTU
  • Faculdade Est?cio de S?
  • Facsum
  • UFJF
  • Unipac
  • Universo

    • Centro de Ensino Superior (CES)
     cursos Psicologia (50 vagas), Pedagogia (80 vagas), Letras (50 vagas), Ci?ncias (50 vagas), Sistemas de Informa??o (50 vagas), Fonoaudiologia (50 vagas), Geografia (37 vagas), Hist?ria (37 vagas), Filosofia (50 vagas), Ci?ncias Biol?gicas (50 vagas), Teologia (50 vagas) inscri?es at? o dia 11 de julho taxa de inscri??o R$ 100 documentos documento oficial de identidade
    dois retratos 3 x 4
    pagamento da taxa     local ag?ncias dos Correios e pela internet no site www.cesjf.br provas 16 e 17 de julho, ?s 19h30 divulga??o do resultado 19 de julho mais informa?es telefone: 3249-7700
    site: www.cesjf.br

    Col?gio T?cnico Universit?rio (CTU)
    cursos Constru??o Civil (30 vagas), Design (25 vagas), Eletromec?nica (20 vagas), Eletrot?cnica (20 vagas), Inform?tica (20 vagas), Transa?es Imobili?rias (30 vagas) e Turismo (20 vagas)
    inscri?es at? o dia 11 de julho
    taxa de inscri??o R$ 45
    documentos Requerimento de Inscri??o preenchido e assinado
    Certid?o de Nascimento ou C?dula de Identidade
    Uma foto 3x4 recente
    local CTU (Rua Bernardo Mascarenhas, 1283)
    provas 20 e 21 de julho, ?s 8h
    mais informa?es telefones: 3229-7500 ou 3229-7503
    site: www.ctu.ufjf.br

    Est?cio de S?
    cursos Administra??o (50 vagas), Marketing (50 vagas), Com?rcio Exterior (50 vagas), Gest?o de Sistemas de Informa??o (50 vagas), Turismo (100 vagas) e Gest?o de Recurso Humanos (100 vagas)
    divulga??o dos resultados 8 de julho
    mais informa?es telefone: 3234-7376
    site: www.jf.estacio.br

    Faculdade do Sudeste Mineiro (FACSUM)
    cursos Administra??o, Sistemas de Informa??o, Marketing, Ci?ncias Cont?beis, Publicidade e Propaganda e Turismo
    divulga??o dos resultados 9 de julho
    mais informa?es telefone: 3212-6610
    site: www.unilist.com.br/facsum

    Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
    cursos Ci?ncia da Computa??o Noturno (30 vagas)
    divulga??o dos resultados 17 de julho - notas da primeira fase e aprovados para a segunda etapa
    29 de julho - notas da segunda etapa
    04 de agosto - resultado final
    mais informa?es telefone: 3229-3755
    site: www.ufjf.br

    Universidade Presidente Ant?nio Carlos (Unipac)
    cursos Medicina (60 vagas) e Normal Superior (60 vagas)
    divulga??o dos resultados 31 de julho
    mais informa?es telefone: 3224-9092
    site: www.unipac.br

    Univeridade Salgado de Oliveira (Universo)
    cursos Gradua??o tradicional - Administra??o (240 vagas), Administra??o em Com?rcio Exterior (240 vagas), An?lise de Sistemas (120 vagas), Ci?ncias Cont?beis (120 vagas), Comunica??o Social (240 vagas), Direito (360 vagas), Educa??o F?sica (160 vagas), Fisioterapia (120 vagas), Geografia (120 vagas), Hist?ria (120 vagas), Letras (120 vagas), Matem?tica (120 vagas), Pedagogia (120 vagas), Turismo e Hotelaria (240 vagas)
    Cursos Superiores de Tecnologia - Agente Comunit?rio de Sa?de, ?rbitro de Futebol, Cinema, Televis?o e M?dia Digital, Cooperativismo, Cosm?ticos e Produtos de Higiene Corporal, Est?tica e Imagem Pessoal, Gest?o de Agroneg?cios, Gest?o de Com?rcio Varejista, Gest?o de Condom?nios e Clubes de Lazer, Gest?o Esportiva, Gest?o P?blica, Gest?o de Seguran?a P?blica e Patrimonial, Gest?o de Telecomunica?es, Hotelaria e Gest?o de Empresas de Turismo, Interiores e Decora??o, Internet e Rede de Computadores, Neg?cios Imobili?rios, Secretariado e Gest?o, Cl?nico-Hospitalar, Teatro e Interpreta??o para Cinema e TV, Tr?nsito - Gest?o, Educa??o e Legisla??o, Treinador de Futebol e Turismo Rural (60 vagas)
    divulga??o dos resultados 10 de julho
    mais informa?es endere?o: Avenida dos Andradas, 731
    telefone: 0800-257272
    site: www.universo.br


    Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!