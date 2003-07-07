Cresce op?es de cursos superiores em Juiz de Fora

Este ano sete faculdades realizam o vestibular

do meio do ano e oferecem mais de 3,5 mil vagas

Deborah Moratori

07/07/03

Quem deseja fazer um dosdispon?veis em Juiz de Fora n?o precisa mais se inscrever apenas na Universidade Federal, o n?mero de faculdades particulares ? cada vez maior. De todas as op?es existentes na cidade, o aluno pode escolher pelo menos duas faculdades que oferecem o mesmo curso para tentar a aprova??o. A maioria realiza o processo seletivo no primeiro e segundo semestres.

Das nove institui?es que abrem vagas no meio do ano, sete realizam o "Vestibular de Inverno". S?o mais de 3,5 mil vagas para 25 cursos diferentes. A maioria j? dispon?vel na cidade, como ? o caso do curso de Administra??o que ? realizado em cinco das institui?es (Granbery, Est?cio de S?, Facsum, Universo, CES e UFJF), sendo que na UFJF o vestibular s? ocorre no final do ano. Em 2003, a novidade s?o os Cursos Superiores de Tecnologia oferecidos pela Universo. S?o mais de 20 op?es.

Uma exce??o

A Universidade Federal de Juiz de Fora, em car?ter excepcional, tamb?m est? realizando vestibular agora em julho para preencher as vagas da primeira turma do turno da noite do curso de Ci?ncia da Computa??o.

Entre as institui?es que est?o oferecendo vagas para ingresso no segundo semestre, o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora permanece com as inscri?es abertas. As inscri?es para os cursos profissionalizantes do Col?gio T?cnico Universit?rio tamb?m podem ser feitas at? o dia 11 de julho.

Al?m dos cursos de gradua??o tradicional, a Faculdade Est?cio de S? oferece vagas para o curso de Gest?o de Recursos Humanos com dura??o de dois anos. Com o mesmo per?odo de dura??o, a Universidade Salgado de Oliveira, que est? abrindo campus na cidade, abre vagas para 25 cursos superiores de tecnologia.

O vestibular do segundo semestre da Faculdade Metodista Granbery aconteceu no m?s de junho. O Instituto Vianna Jr. e a Faculdade Machado Sobrinho n?o realizam vestibular de meio e ano.

Abaixo voc? confere todas as institui?es que abrem vagas para alunos no segundo semestre:

CES CTU Faculdade Est?cio de S? Facsum UFJF Unipac Universo

Centro de Ensino Superior (CES)

cursos Psicologia (50 vagas), Pedagogia (80 vagas), Letras (50 vagas), Ci?ncias (50 vagas), Sistemas de Informa??o (50 vagas), Fonoaudiologia (50 vagas), Geografia (37 vagas), Hist?ria (37 vagas), Filosofia (50 vagas), Ci?ncias Biol?gicas (50 vagas), Teologia (50 vagas)

inscri?es at? o dia 11 de julho

taxa de inscri??o R$ 100

documentos documento oficial de identidade

dois retratos 3 x 4

pagamento da taxa

local ag?ncias dos Correios e pela internet no site www.cesjf.br

provas 16 e 17 de julho, ?s 19h30

divulga??o do resultado 19 de julho

Col?gio T?cnico Universit?rio (CTU) cursos Constru??o Civil (30 vagas), Design (25 vagas), Eletromec?nica (20 vagas), Eletrot?cnica (20 vagas), Inform?tica (20 vagas), Transa?es Imobili?rias (30 vagas) e Turismo (20 vagas) inscri?es at? o dia 11 de julho taxa de inscri??o R$ 45 documentos Requerimento de Inscri??o preenchido e assinado

Certid?o de Nascimento ou C?dula de Identidade

Uma foto 3x4 recente local CTU (Rua Bernardo Mascarenhas, 1283) provas 20 e 21 de julho, ?s 8h mais informa?es telefones: 3229-7500 ou 3229-7503

site: www.ctu.ufjf.br



Est?cio de S? cursos Administra??o (50 vagas), Marketing (50 vagas), Com?rcio Exterior (50 vagas), Gest?o de Sistemas de Informa??o (50 vagas), Turismo (100 vagas) e Gest?o de Recurso Humanos (100 vagas) divulga??o dos resultados 8 de julho mais informa?es telefone: 3234-7376

site: www.jf.estacio.br



Faculdade do Sudeste Mineiro (FACSUM) cursos Administra??o, Sistemas de Informa??o, Marketing, Ci?ncias Cont?beis, Publicidade e Propaganda e Turismo divulga??o dos resultados 9 de julho mais informa?es telefone: 3212-6610

site: www.unilist.com.br/facsum



Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) cursos Ci?ncia da Computa??o Noturno (30 vagas) divulga??o dos resultados 17 de julho - notas da primeira fase e aprovados para a segunda etapa

29 de julho - notas da segunda etapa

04 de agosto - resultado final

mais informa?es telefone: 3229-3755

site: www.ufjf.br



Universidade Presidente Ant?nio Carlos (Unipac) cursos Medicina (60 vagas) e Normal Superior (60 vagas) divulga??o dos resultados 31 de julho mais informa?es telefone: 3224-9092

site: www.unipac.br

